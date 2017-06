Petrov prozvao HDZ i HNS za političku prostituciju

ZAGREB - Na još jednoj burnoj sjednici Sabora zastupnici raspravljaju o prijedlogu rekonstruisane vlade koju je Andrej Plenković neočekivano formirao sa Hrvatskom narodnom strankom, a koju bi parlament trebalo tokom dana da potvrdi.

Nakon velikog obrta na hrvatskoj političkoj sceni proteklih dana, kada je Glavni odbor HNS, uprkos preporuci stranačkog predsjedništva odlučio da omogući parlamentarnu većinu HDZ-u, bivši član vladajuće koalicije, čelnik Mosta Božo Petrov je u Saboru održao emotivan govor u kojem je HDZ i HNS prozvao za političku prostituciju.

Petrov je rekao da dvije vladajuće stranke neće moći da operu ni "vodopadi bistre Jane".

"Slušam mantru, laži i izgovore da bi se skrio kriminal. Slušam izgovore da bi se mogla sprovoditi politika kakvu su apostoli hrvatske sprovodili zadnjih 20 godina. Upravo ti su prije godinu dana prvi put izgubili kontrolu. Hrvatska javnost je zbog toga zadnjih mjeseci svjedočila dnu dna morala, neetičnosti i nebrige za opste dobro. Sve je to izašlo na videlo jer smo ih mi isterali na čistac", rekao je Petrov.

Tada ste, kazao je, mogli vidjeti kako je funkcionirala politika iza zavjese posljednjih dvadeset godina.

"Svaki izgovor je smiješan, dragi zastupnici. Svaki izgovor vrijeđa zdrav razum. Nećete se moći oprati ni jedni ni drugi sve da se stotinama godina po vama izlivaju vodopadi bistre Jane", rekao je Petrov, inače, bivši predsjednik Sabora.

Za HDZ je danas normalno ići u koaliciju s HNS-om, istim onim ljudima koji su inicirali opoziv ministara koje je ovđe HDZ-ov Plenković branio, rekao je i dodao da je danas njima normalno i da sjede zajedno sa onima koji ih rušili.

"Oni koje su današnje partnere proglašavali Titanik vladom i ovi koji su ove nazivali nesposobnima i da su zavili u crno ekonomiju Hrvatske. Ja ću se samo jednu stvar pitati, gdje su vam nestale vrijednosti koje vam pišu u statutu dragi HDZ-ovci, gdje je nestala potreba da i dalje vodite ministarstvo obrazovanja. Ili ste se možda dogovorili s HNS-ovcima da će po vašim načelima oni upravljati tim ministarstvima. Sve je to normalno, sve je to za Hrvatsku, do boli, zajedno. Kad bi Hrvatska mogla pričati, vrisnula bi da joj više ne pomažete", rekao je Petrov.

Dodao je da svijet neće biti bolji ako se pretvarate da se ovo događa u nekoj paralelnoj stvarnosti.

"Ovo je država svih vas. A vas neću pitati da li vas je sramota. Ta reč ne postoji u vašem rečniku", rekao je i dodao da zato neće pitati njih da li ih je sramota već će to pitanje uputiti građanima.

"Dragi građani, osjećate li da su vas izdali? Politika je onakva kakvu je mi biramo. Ako biramo prostitutke na izborima, onda će biti prostitutka. Ako biramo poštene, onda će biti poštena. Ali šta to govori naš odabir. Ko smo mi? Ako biramo prostitutke, to je ono što se građani moraju upitati. I danas moraju podvući crtu. Nismo svi isti. Postoje pošteni i postoje prostitutke", rekao je Petrov.