Plenković: Očekujem detaljan izvještaj SOA o prisluškivanju hrvatskih zvaničnika

NJUJORK - Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković rekao je u Njujorku da bi bilo jako loše ako je istina da je Obavještajno bezbjednosna agencija (OBA) BiH prisluškivala hrvatske zvaničnike iz Hrvatske i BiH, te razne kompanije.

Plenković je rekao da u ovom trenutku nema sva saznanja o toj temi, te da se čuo sa direktorom hrvatske bezbjednosno-obavještajne agencije i da očekuje pune informacije po povratku u Hrvatsku.

"Ali, to da se prisluškuje hrvatske zvaničnike, to je jako loše u svakom slučaju ako je istina, ali to ćemo vidjeti kad se vratim", rekao je novinarima Plenković, prenose hrvatski mediji.

Hrvatski nedjeljnik "Nacional" objavio je da je na osnovu uvida u više tajnih izvještaja OBA BiH došao do dokaza da ta služba "vodi specijalni rat protiv Hrvatske, hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i spoljne politike hrvatske vlade, ali i hrvatskog naroda u BiH".

Plenković je rekao da za sada ne može dati konačni sud o ovom slučaju.

"Ne bih donosio nekakve definitivne sudove u ovom trenutku, tema je preosjetljiva, a za mene je BiH kao zemlja i najbliža i najbitnija i imamo veliki interes za dobre odnose i za Hrvate koji su tamo konstitutivan narod. To sam pokazao od prvog dana mandata-sedam posjeta BiH u manje od 11 mjeseci", naveo je Plenković.

On je dodao da uvijek ima na umu da je previše toga što spaja Hrvatsku i BiH, a da sve otvorene teme sigurno nisu nerješive.