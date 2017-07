Plenković: Vatrogasci reagovali na vrijeme

SPLIT - Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković u utorak je nakon sastanka Kriznog štaba u Splitsko-dalmatinskoj županiji obišao požarišta koja su juče pogodila Hrvatsku.

Plenković je ispred DVD-a Žrnovnica izjavio da su vatrogasci reagovali na vrijeme, da je Hrvatska pokazala solidarnost, kao i da organizacija čitave vatrogasne zajednice radi u skladu sa planovima i procjenama koji su unaprijed pripremljeni.

Nakon što se zahvalio svima koji su gasili vatru, utvrdio je da se radilo o velikom požaru čija se vatrena stihija razvijala izuzetno brzo zbog bure.

"Vodite računa o tome da je u Dalmaciji u zadnjih četiri dana bilo 14 požara na kojima su gasili vatrogasci i iz drugih županija. Sve gradske, županijske i zdravstvene usluge su angažirane i ono što je najvažnije u ovom požaru je da nije došlo do štete ni na jednom strateškom objektu. Tu blizu je raketna baza koja nije izgorjela, škola, crkva, planinarski dom. Nagorjelo je desetak većinom nenaseljenih objekata bez ljudskih žrtava. Svega je 16 ljudi primljeno u splitsku bolnicu", rekao je Plenković dodavši da ukupna koordinacija svih nadležnih službi može biti još učinkovitija.

On je rekao da se radilo o požaru koji se strahovito brzo razvijao i došao čak do Splita, zbog čega je dobio na svojoj atraktivnosti jer je vatra došla do gradskih naselja, "što nije baš uobičajena situacija s kojom se često suočavamo".

Kazao je da je do danas na gašenju tog požara angažovano više od 700 ljudi.

Plenković smatra da je najvažnije da se vatrogasci, policija i vojska angažuju i da ljudi ostanu mirni i informisani, kao i da je vatrogastvo ušlo u strategiju nacionalne bezbjednosti tako da će se uskoro sredstva moći tražiti iz Fondova EU za dodatnu opremu.

Ministar odbrane i unutrašnjih poslova Hrvatske Damir Krstičević je novinarima, prije nego se medijima proširila još uvijek nepotvrđena vijest o njegovoj ostavci, kazao kako je zahtjev za uključivanje vojske u gašenje požara trebao stići od lokalnog zapovjednika, te da je došao juče u 16 sati. Upitan odmaraju li se ikada piloti kanadera, ali i njihova oprema, s obzirom da već rade nekoliko dana u kontinuitetu kazao je da su "ti dečki ponos Hrvatske".

"Moramo ih čuvati kao suho zlato. Mislim da je tehnika pripremljena za ovu sezonu i vidite kada ih imamo u zraku da se ta situacija vrlo brzo rješava. Ja stalno tražim veći proračun jer mi moramo ulagati u sredstva i u vatrogasnu opremu, kao i u ljude. To sve košta. Kada tražim veći proračun onda je tu uključen i proračun za vatrogastvo. Nama sezona dođe 120 milijuna kuna", otkrio je Krstičević.

Županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Glavina rekao je da će vatra na požarištu izbijati još naredna četiri do pet dana, zbog čega će na njemu ostati dežurati vatrogasci.

"Vatrogasci će napraviti sve da sljedeća dva do tri dana nestane dim i da se može normalno živjeti. Požar nije lokaliziran jer još gori u Mosoru", kazao je Glavina.

Novinari su ga pitali i o tome ko je i kada juče tražio pomoć vojske na što je odgovorio da je on taj prijedlog još oko 10 sati uputio glavnom vatrogasnom zapovjedniku, dok je nalog za vazdušne snage otišao tokom noći kada je vatra izbila.

Na terenu s premijerom bio je i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara koji je rekao da je stanje na terenu puno bolje nego juče i da je prisutnost velikog broja vatrogasaca na terenu da bi se vatra zaustavila. Istakao je da je sinoć vatra jednim dijelom prošla preko Karepovca, no da su zaposleni Čistoće dobro obavili svoj posao.

"Štetne emisije plinova su u padu. One su u jednom trenutku porasle, ali ne toliko da bi to bilo zabrinjavajuće", dodao je Krstulović Opara.