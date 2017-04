Plenković-Vučić: Prilika da se stavi tačka na loše odnose

BEOGRAD - Susret hrvatskog i srpskog premijera Andreja Plenkovića i Aleksandra Vučića mogao bi da bude prilika da se stavi tačka na loše odnose, smatra Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative.

On je za B92 ocjenio da "hladno doba" u odnosima izmedu Srbije i Hrvatske i dalje traje, a ovo je nova prilika da se prekine.

"Ovaj susret bi mogao da otvori kanal za susrete na nižim nivoima. Jedna takva prilika je propuštena nakon sastanka Tadic-Josipovic 2010. godine, kada je nagovješten trend poboljšavanja odnosa", kaže Popov.

Gost Kažiprsta istice da se ipak, kada se takve šanse i otvore, koristi svaka prilika za traženje neke kratkotrajne politicke dobiti na domaćoj sceni.

"Privreda bi mogla da bude nešto što povezuje zemlje i trebalo bi to da bude, a nažalost to se ne dešava. Svaka prilika se koristi da se izvuče neka politička dobit. Čokoladice, blokade na granici, nanese se ogromna ekonomska šteta zarad nekog malog političkog dobitka", kaže Popov.

On isti;e da ne zna kako da se tome stane na kraj, "izuzev spolja".

"To je izgleda manir da posežemo za takvim stvarima", kaže Popov.

Popov navodi da godinama gledamo odnose koji se brzo uzburkaju, ali istice i da kada se najviši zvanicnici nadu u neformalnoj atmosferi, da se ponašaju "kao da su najbolji prijatelji".

"I Plenković je džekovski primio šalu Vucica sa cokoladicom. Mora se stvoriti dobar ambijent, jer mi dve godine nismo imali nikakvu komunikaciju, osim preko protestnih nota", kaže Popov.

Kako kaže, u takvoj atmosferi se mogu rešavati nerešena pitanja.

"Mi ovde nemamo generalno suočavanje sa prošlošcu, nema nikoga da kaže ''mi smo odgovorni za to i to'', ono je rađeno u ime srpskog naroda, ovo je rađeno u ime hrvatskog naroda i slično. A što se konkretnih stvari tiče, tu su pitanja nestalih i ratnih zlocina. Kada se to ne rešava - svaka godišnjica je idealna prilika da se zaoštravaju odnosi", kaže Popov.