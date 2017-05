Plenković: Zašto mene pitate hoće li biti hapšenja zbog Agrokora?

ZAGREB - Hrvatski premijer Andrej Plenković ocijenio je danas da je na političkoj sceni u toj zemlji informativni haos i da nema odgovor na pitanje da li se mogu očekivati hapšenja čelnih ljudi Agrokora jer, kako je rekao, nema ni uticaj na pravosudne organe.

"Nemojte to mene pitati, kakvo je to pitanje? Kako to mene kao političara možete pitati. U informativnom smo haosu, ajmo malo o podjeli vlasti. Zna se šta kako radi. Ja nemam uticaja niti znam kako vam na ovo odgovoriti osim ovako", kazao je premijer.

Upitan kako komentariše prozivke lidera Mosta i bivšeg predsjednika Sabora i koalicionog partnera HDZ-a Bože Petrova zbog puštanja snimaka o razrešenju četvorice ministara Mosta na HDZ-ovom skupu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Plenković je kazao:

"Nije me briga šta je rekao. Ovo je kamapnja za lokalne izbore, a HDZ će uverljivo pobijediti u Dubrovačkoj-neretvanskoj županiji."

Lokalni izbori u Hrvatskoj biće održani 21. maja i 4. juna.