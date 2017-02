Plenković ne zna ništa o "jadranskoj" migrantskoj ruti

VALETA - Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas na Malti da nema nikakvih saznanja o nekoj novoj "jadranskoj" ruti, kojom bi migranti preko Istre ulazili u Sloveniju, što je spomenuo slovenački premijer Miro Cerar.

"Nisam primjetio da je ikakve rasprave o nekoj novoj, nazovimo je, jadranskoj ruti, bilo danas na sastanku. Naprotiv, govorilo se o određenom povećanju broja migranata preko srednjomediteranske rute, od Libije do Malte, Sicilije, Lampeduze i italijanske obale", rekao je Plenkovih novinarima.

U Valeti, prestonici Malte, održava se neformalni samit Evropske unije na kojem se razgovora o migrantskoj ruti i budućnosti EU, prenosi Hina.

"Ne znam da li je tu možda riječ o nekakvom nesporazumu, možda je riječ o prilivu migranata koji preko Italije dolaze u Sloveniju, ali nikakve rasprave nije bilo, niti ja kao predsjednik vlade imam bilo kakvih saznanja od bezbjednosnih službi da postoji otvorena jadranska ruta, koja bi, po tome, pretpostavljala dolazak brodovima od Otrantskih vrata sve do Istre. Nismo to uočili za sada, niti sam primjetio da je premijer Cerar to rekao na sastanku", rekao je Plenković.

Slovenački premijer je ranije danas po dolasku na samit na Malti, posvećen srednjomeditranskoj migrantskoj ruti i budućnosti EU, rekao novinarima da se otvorila i ruta preko Jadranskog mora, do Istre.