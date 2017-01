Počela snježna oluja, totalni kolaps na putevima Hrvatske

Hrvatsku je u ponedjeljak zahvatilo nevrijeme koje je blokiralo saobraćajnice i u potpunosti odsjeklo unutrašnjost zemlje od Dalmacije.

Prema izvještaju Hrvatskog autokluba od 15:50h, zbog orkanskog vjjetra i snježnih nanosa za sva su vozila zatvoreni mnogi putevi.

Zatvoren je auto-put A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene, državni put DC1 između Udbine i Knina, državni put DC54 Maslenica-Zaton Obrovački i državni put ŽC5203 Sučević-Donji Srb-Brotnja. Olujni vjetar zatvorio je mnoge puteve za automobile.

Na Krčkom mostu zabranjen je saobraćaj za autobuse na sprat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a na auto-putu A7 između čvorova Draga i Šmrika i na dionici Jadranske magistrale (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog dodatno još i za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom, javlja zegrebački "Jutarnji list".

Putevi su mokri i klizavi u većem dijelu zemlje, snijeg povremeno pada u Gorskom kotaru i Lici, a zbog niskih temperatura moguća je poledica. Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putevima i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog snježne vijavice za sav saobraćaj zatvorena je DC218 Dobroselo-Mazin-Bruvno.

U prekidu su i brojne trajektne i katamaranske linije.

Najnovija prognoza hrvatskog Državnog hidrometeorološkog zavoda najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme do kraja dana. U Gorskom kotaru i Lici povremeno snijeg, na Jadranu kiša, ali je snijeg moguć i uz obalu i ponegdje na ostrvima. Snijega će biti i u istočnim i središnjim krajevima. Duvaće umjeren i jak vjetar, na Jadranu jaka, na udare olujna, podno Velebita i orkanska bura. Najviša dnevna temperatura između -3 i 2, na Jadranu od 4 do 9 °C.

U utorak se vreme neće smiriti, bit će i dalje pretežno oblačno, povremeno sa snegom, na Jadranu s kišom i snegom. DHMZ je putem Meteoalarma objavio niz upozorenja za celu državu. U utorak je u pojedim delovima Hrvatske na snazi crveni meteo-alarm, koji upućuje na izuzetno opasne vremenske uslove.

Podsetimo, u petak je pet autobusa sa decom zavejao sneg na putu u hrvatskom Sljemenu prilikom povratka sa skijanja. Tek posle nekoliko sati autobusi sa decom su mogli da krenu dalje.

