Počelo okupljanje učesnika Parade ponosa

BEOGRAD - Na Cvetnom trgu počelo je okupljanje učesnika Parade ponosa odakle će, kako je planirano, u 12.15 početi ovogodišnja šetnja.

Raširena je velika zastava duginih boja, takođe učesnici nose i zastavice istih boja, čuje se muzika...a očekuje se dolazak zvaničnika među kojima i premijrke Ane Brnabić, a takdoje i jednog broja ministara, kao i predstavnika ambasada, međunarodnih organizacija...

Ulice kojima će učesnici parade šetati su zatvorene za saobraćaj, a veliki broj pripadnika policije raspoređeno je duž trase parade.

Kako je rečeno reporteru Tanjuga, na Cvetnom trgu prva će se obratiti predsjednica udruženja "Da se zna" i članica organizacionog odbora parade ponosa Dragoslava Barzut.

Nakon nje okupljenima će se obratiti ovogodišnja "kuma" Prajda, estradna umjetnica Jelena Karleuša.

Negdje na pola puta okupljenima će se obratiti predstavnik Civil rajt difendersa član organizacionog odbora Prajda Marko Mihajlović.

Kako očekuje ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, sve bi trebalo da protekne bez problema.

"Bezbednosnu procenu je radila Direkcija policije, formiran je štab koji se time bavi, mi smo u stalnoj komunikaciji sa svima, sve teče u skladu sa zakonom i u skladu sa procenama koje smo imali ranije. Očekujem jednu sasvim normalnu atmosferu", rekao je Stafanović.

Na Paradi će učestvovati predsjednica Vlade Ana Brnabić, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Ðorđević i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, a očekuje se i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović..

Ružić je rekao da je Srbija danas uzorna zemlja u kojoj se prava manjinskih grupa garantuju i poštuju, a svoje učešće na Paradi ponosa objasnio je željom da promovisao toleranciju i zaštitu ljudskih prava.

Učešće je najavio i gradonačelnik Siniša Mali, koji je nedavno rekao da Beograd pokazuje da je grad bez diskriminacija i sa jednakim pravima za sve, a posebno pravom na budućnost.

Član Organizacionog odbora Beograd Prajda 2017 Goran Miletić govoreći o atmosferi u društvu pred "šarenu šetnju" ukazuje posebno na tri elementa - zakone koji štite pripadnike LGBT zajednice, podršku premijerke i veću spremnost mladih da se "autuju".

Prvi "Prajd" u Beogradu, 2001. godine, ostao je zapamćen po nasilju, a 16 godina kasnije, situacija, iako veoma sporo, ipak osjetno ide na bolje, za šta je jasan signal dolazak najviše ministara do sada, naveo je on u izjavi za Tanjug.

Prisustvo najviše pripadnika izvršne vlasti otkada se "prajdovi" organizuju, Miletić vidi kao razlog za radost pripadnika LGBT zajednice.

"Dolazak premijerke je zaista dobar signal, a gradonačelnik Mali je dolazio i ranijih godina, što je takođe dobro jer ovo je Beograd Prajd i jako je važno da je on prepoznao koliko je to važno za Beograd i da nije mala stvar kada on dođe", kaže Miletić.