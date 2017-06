Podgoričanka osumnjičena za kidnapovanje Australijanca

PODGORICA - Crnogorska policija uhapsila je Podgoričanku čiji su inicijali M.P. (37) zbog sumnje da je otela pedesetosmogodišnjeg državljanina Australije nakon što je pokušala od njega da iznudi 11.000 evra.

Australijski državljanin, čiji su inicijali F.P, pronađen je i oslobođen, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

Policija je pronašla i vozilo "golf sedam", inostranih registarskih oznaka, koje je M.P. oduzela od Australijanca kao vid dodatnog pritiska da joj preda 11.000 evra.

Iz policije navode da je M.P. upoznala F.P. tako što mu je prije neki dan prišla u jednoj radnji, a potom je on prevezao do kuće.

Osumnjičena je na dan otmice pozvala telefonom F.P. da se vide, a potom je došla do stana u kojem on boravi u centru Podgorice, odakle se sa njim "golfom sedam" odvezla do stana koji ona iznajmljuje.

Sumnja se da je M.P. od F.P. zahtijevala da joj preda 11.000 evra, jer će u suprotnom reći njegovoj supruzi i policiji da ju je silovao.

F.P. je nakon razgovora sa M.P. počeo da doziva pomoć što je čuo jedan građanin koji je o tome obavijestio policiju.

Policija je pronašla državljanina Australije u zaključanom stanu i oslobodila ga.

"Nakon saslušanja, tužilac je donio rješenje o zadržavanju M.P. u policijskim prostorijama do privođenja sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici", dodaje se u saopštenju.