"Potrebna podrška EU, Amerike i Rusije protiv formiranja vojske Kosova"

BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje podršku i pomoć EU, SAD, Ruske Federacije i drugih zemalja protiv namjere samoproglašenog Kosova da formira svoju vojsku.

Vučić je istakao da bi formiranje takve vojske predstavljalo kršenje i rušenje Rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN.

"Daćemo sve od sebe da utičemo politički, diplomatskim sredstvima. To je način na koji možemo nešto da uradimo", rekao je Vučić na "Kopaonik biznis forumu".

On je podsjetio da, prema Briselskom sporazumu, Beograd ima garancije NATO-a da bilo kakve oružane snage Kosova ne smiju da kroče na sjever Pokrajine bez odluke i lokalnog stanovništva i NATO.

"Nadam se da neki dobro razumeju koliko i šta Srbija čini da bi sačuvala mir i stabilnost, a koliko je pritiskaju sa svih strana. Videćemo kakva će njihova reakcija da bude", rekao je Vučić.

Premijer Srbije je, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio da je razgovarao sa Hašimom Tačijem i naveo da se nisu saglasili o nekom od ključnih pitanja.

"Ti razgovori su uvek, ne laki, ali pristojni. Naše je da razgovaramo i da pokušamo da sačuvamo mir, a da li smo se saglasili o nekom ključnom pitanja - nismo. Pre svega se nismo saglasili u vezi sa stvaranjem vojske Kosova i ja tu očekujem podršku i pomoć EU, SAD, Ruske Federacije i svih ostalih. Prosto, to bi bilo kršenje i rušenje Rezolucije 1244", rekao je Vučić.

On je izrazio nadu da se to ne radi zbog nekih eventualnih izbora u Prištini, jer kako je istakao "suviše su to krupne stvari da bi se neko time igrao".

Vučić je poručio Srbima na Kosovu i Metohiji da ostanu na svojim ognjištima i da ne žive u strahu.