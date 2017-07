Potukli se dok su čekali na granici Srbije sa Crnom Gorom

Bijelo Polje - Na granici Srbije sa Crnom Gorom kod Bijelog Polja ogromne su gužve, putnici čekaju satima da bi ušli u tu zemlju, a desila se i tuča.

Prema najnovijim podacima Granične policije Srbije, kako je prenio AMSS, na graničnom prelazu Gostun ka Crnoj Gori trenutno su zadržavanja dva sata, pa se preporučuje korišćenje prelaza Jabuka ili Mehov Krš.

Reporter "Blica" sa lica mjesta prenosi da je kolona duga više od tri kilometra, čekanje u redovima traje više od dva sata, a desilo se i nekoliko incidenata.



"Automobili su puni, mahom srpskih registarskih oznaka, čekaju i ne znaju šta će, iz suprotnog pravca vozači dobacuju ljudima u koloni da idu na neki drugi granični prelaz jer je haos", navodi on.



Reporter "Blica" kaže da je bilo i manjih fizičkih obračuna zbog kojih je intervenisala i policija.



"Ima i onih koji ne žele da čekaju, pa drsko pretiču kolonu, zbog čega su negodovali oni koji su strpljivo čekali. Tako su nekom automobilu sa novosadskim registarskim oznakama preprečili put, kako bi ih blokirali i "naučili pameti", navodi on.



Sa srpske strane jutros je radila samo jedna traka na graničnom prelazu, i da je zbog toga gužva nastavila da se pravi i na crnogorskoj strani, rekao je repoorter "Blica".



"Kako smo čuli, i srpska i crnogorska policija, kada su vidjele šta se napravilo na granicama, počeli su da puštaju vozola maltene bez ikakve provjere", izjavio je on.