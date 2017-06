Predsjednik Haškog tribunala: Sud ispunio svoju misiju

HAG - Predsjednik Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na prostoru Jugoslavije (ICTY) Karmel Ađijus smatra da je Haški tribunal ispunio svoju misiju u procesuiranju najodgovornijih za ratne zločine.

"Sud je ispunio svoju misiju. Neki nisu zadovoljni, a neki su izuzetno zadovoljni onim što smo postigli. Naš zadatak nije bio da ispunjavamo želje ove ili one strane, bilo koga, već da one koji su najodgovorniji za zločine koji su počinjeni za vrijeme sukoba, privedemo pravdi. Ja smatram da smo mi to uradili", rekao je Ađijus tokom posjete Sarajevu.

On je naveo da zadatak Haškog tribunala, koji sa radom prestaje krajem godina, nije bilo da procesuira sve odgovorne za ratne zločine.

Sada je odgovornost svake od tri države da procesuiraju i krivično gone počinitelje ratnih zločina, objasnio je haški sudija, prenosi Hina.

"Bez pravde nema mira, a sve dok nema pravde, neće biti mira", rekao je Ađijus i dodao da treba požuriti jer je prošlo četvrt vijeka od tih događaja.

Ađijus se u Sarajevu sastao sa hrvatskim i bošnjačkim članovima Predsedništva BiH Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem.