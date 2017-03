Preminuo Nebojša Spaić

Novinar i pisac Nebojša Spaić preminuo je u subotu ujutru u Beogradu u 55. godini života, saopštio je NUNS.

Tokom novinarske karijere bio glavni urednik Radio Beograd 202, direktor Media centra u Beogradu, glavni urednik NIN-a, autor i urednik emisije Doba razuma, kolumnista u više nedjeljnika, osnivač, direktor i vlasnik Agencije Kovačić i Spaić, i autor više knjiga.Bio je izvršni direktor nedjeljnika NIN do februara 2014, prethodno glavni i odgovorni urednik nedjeljnika NIN od 2010. do 2013. godine.



Poslije početaka u listu Student, novinarstvom je profesionalno počeo da se bavi na Radio Beogradu 1986. godine. Pisao je tekstove za Indeksovo radio pozorište i Radio na OK kanalu.



Bio je suosnivač i novinar prvog privatnog političkog lista u Srbiji, nedjeljnika Opozicija.



Od 2001. do 2003. bio je glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 202, a u dva navrata, u drugoj polovini devedesetih i od 2003. do 2005, radio je i kao šef pres centra i izvršni direktor u beogradskom Medija centru.



Bio je i zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Evropa, u izdanju Evropskog pokreta u Srbiji a tokom 2005. godine suosnivač nedeljnika Reporter.



Vrijeme i datum komemoracije i sahrane biće objavljeni kasnije.