Pritvor još jednom Srbinu zbog ubistva Amerikanca

LAGANAS - Državljaninu Srbije, jednom od devetoro osumnjičenih za ubistvo američkog turiste Bakari Hendersona ispred bara na grčkom ostrvu Zakintos, danas je određen pritvor do početka suđenja, javio je AP.

Pritvor je 33-ogodišnjem Srbinu određen nakon što se pojavio pred istražnim sudijom, javlja AP.



Američka agencija napominje da vlasti smatraju da je on zadao prvi udarac Hendersonu.



On je posljednji od devet osoba, starosti od 18 do 34 godina, koje se sumnjiče da su pretukle na smrt 22-ogodišnjeg Hendersona iz Ostina iz američke savezne države Teksas u ranim jutarnjim satima 7. jula u Laganasu.



Pritvor je time određen sedmorici osumnjičenih, od kojih su petorica Srba, jedan Britanac srpskog porijekla i jedan Grk.



Preostala dvojica osumnjičenih 22-ogodišnjih državljana Srbije puštena su uz kauciju od 5.000 evra.



Datum suđenja nije određen.