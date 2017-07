Puhovski: Hrvatska oko proslave Oluje "spustila loptu" zbog Njemačke

Zagreb - Hrvatski politički analitičar Žarko Puhovski smatra da je "Hrvatska ove godine oko obilježavanja vojne akcije ''Oluje'' spustila loptu, i to iz tri razloga", od kojih je prvi taj što je "Srbija dobila snažnu potporu njemačke kancelarke (Angele Merkel)".

"To je šokiralo neke u Hrvatskoj koji njemačku podršku podrazumijevaju", kazao je Puhovski u izjavi za "Radio Slobodna Evropa".



On je dodao da je, po njemu, drugi razlog to što je "vladajuća koalicija u Hrvatskoj stalno na rubu pucanja i neki dijelovi te koalicije ne bi mogli da podnesu stalna zaoštravanja", dok je "treći razlog iznenađujući obrt u Kninu".



"Tamo je gradonačelnik postao Marko Jelić, jedan nezavisni kandidat, koji je prije bio HDZ-ovac, ali se sada na neki način otreznio od te pozicije, i on zastupa razumna, čak se može reći i dosta pomirljiva stanovišta, za razliku od ranijeg vođstva grada. To je sve kao pozitivnu posljedicu imalo to da je hrvatsko vođstvo odlučilo da smiri tenzije", rekao je hrvatski analitičar.



Puhovski je naveo da je "otvoreno pitanje hoće li to Beograd protumačiti kao znak slabosti i razlog za zaoštravanje odnosa s Hrvatskom, ili će se ponašati slično, što će se uostalom za par dana vidjeti".



"A onda će naknadne interpretacije dodatno zaoštravati ili - ako bude sreće - opuštati atmosferu", zaključio je Puhovski.



Organizacioni odbor proslave vojne akcije protjerivanja Srba iz Hrvatske "Oluja" iz 1995, koja se u Hrvatskoj slavi kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja (veterana), objavio je juče program obilježavanja 22. godišnjice 4. i 5. avgusta u Zagrebu i Kninu.



Hina je navela da će se 5. avgusta "na kininskoj tvrđavi prisutnima i javnosti obratiti predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, premijer Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, a uveče će na Trgu domoljubni koncert održati Prljavo kazalište".