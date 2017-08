Pupovac: Cijenimo riječi predsjednice Hrvatske, želimo ih i na djelu

UZDOLJE, KNIN - Predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac izjavio je danas da cijeni riječi predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović kojima je izrazila žaljenje i zbog svih stradalih Srba, i istakao želju da te riječi počnu da djeluju u pravcu kažnjavanja počinitelja i priznavanja civilnih žrtava rata.

Pupovac je to rekao nakon komemoracije u Uzdolju kod Knina za sedmoro mještana srpske nacionalnosti koje su 5. avgusta prije 22 godine pogubile hrvatske snage, a komentarisao je riječi koje je predsjednica izgovorila na svečanoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu.

"Čuli smo predsjedničine riječi, kao što smo čuli riječi i nekih njenih prethodnika. Cijenimo to i želimo da te riječi počnu djelovati u pravcima sankcionisanja počinitelja zločina i priznavanja ovih (srpskih) žrtava na valjan način kao civilnih žrtava rata, jer one kao takve nisu priznate. To očekujemo i to želimo", rekao je on.

Upitan da li se njegove kritike vlastima zbog neprocesuiranja počinitelja zločina nad srpskim stanovništvom prije 22 godine odnose i na sadašnju Vladu, koju su on i SNV podržali, Pupovac je odgovorio da se njegova kritika odnosi na "sve vlade koje su propustile da učine ono što su im Ustav, zakon i međunarodno preuzete obaveze, posebno Ustavni zakon o saradnji s Haškim sudom, nalagali".

"Mi od ove Vlade, koja je nepunih godinu dana u kabinetu, očekujemo da napravi pomak na ovom polju i da se sankcionišu počinioci žrtava kao što su ove ovdje, u skladu sa zakonom i međunarodno preuzetim obavezama", istakao je on.

Novinari su tražili i komentar sinoćnog Tompsonovog koncerta u Slunju finansiranog, kako su rekli, iz državnog budžeta za koji je i Pupovac digao ruku.

"Ako je Vlada odlučila da finansira neki koncert, onda mora voditi računa da taj novac bude utrošen onako kako treba biti utrošen, a ne za veličanje zločinačkog režima kakav je bio ustaški režim za vrijeme NDH", rekao je Pupovac.

Daleko je, istakao je, od onoga što nas je približilo da postoje koncerti na kojima će se uzvikivati "Za dom spremni," ili okupljanje bilo kojim povodom, a posebno povodom "Oluje" na kojima će se "čuti uzvikivanje i slavljenje ustaškog, fašističkog kvislinškog režima".