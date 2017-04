Pupovac: Srbi neće biti zajedničke službene komemoracije u Jasenovcu

ZAGREB - Poslanik SDSS-a u hrvatskom Saboru i predsjednik SNV Milorad Pupovac izjavio je da ni ove godine neće biti zajedničke službene komemoracije u Jasenovcu.

On je naveo da toga neće biti sve dok u tom mjestu stoji ploča s pozdravom "Za dom spremni".

Pupovac je u emisiji "Intervju nedelje" na Hrvatskom radiju izjavio da smatra datu ploču treba ukloniti jer joj s tim pozdravom nije mjesto u Jasenovcu, prenosi Hina.

On dopušta mogućnost da na tom mjestu može da bude postavljena ploča bez tog pozdrava.



"Tom pozdravu nije mjesto niti na toj ploči niti u registru udruženja (veterana)", kazao je Pupovac.



On smatra i da je to pitanje hrvatsko Ministarstvo uprave trebalo i moglo odavno da riješi. Pupovac je izrazio nadu i da će se to rješiti do 22. aprila.



Hina navodi da je predsjednik SNV-a, koji je i sam lingvista, odrično odgovorio na novinarsko pitanje je li Deklaracija o zajedničkom jeziku novo sjeme razdora.



Smatra da njeni potpisnici žele da jezik oslobode iz zagrljaja teškog i neemancipatorskog nacionalističkog zagrljaja i da ljudima dopuste malo više slobode u jeziku nego što je sada imaju.



Napominjući kako podržava potpisnike te Deklaracije, Pupovac je rekao da je lično nije potpisao jer im nije želio da predstavlja teret organizatorima.



On je takođe naveo da poslanici nacionalnih manjina podržavaju nastojanja hvatske vlade i države da kontroliše proces vezan za "Agrokor" kako se ne bi nanijela velika šteta zaposlenima, dobavljačima i kompletnoj hrvatskoj ekonomiji.



Vezano za lokalne izbore u Hrvatskoj, Pupovac je najavio da će njegova stranka u najvećem broju mjesta izaći samostalno, a u nekim mjestima s partnerima s kojima je išao i ranije.