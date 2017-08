Pupovac: U septembru rješenje za ploču 'Za dom spremni'

ZAGREB - Milorad Pupovac izjavio je da unutar vladajuće koalicije postoji dogovor da se u septembru nađe rješenje za ploču s pozdravom "Za dom spremni" u Jasenovcu.

Da je takav dogovor postignut potvrdio je i potpredsjednik Sabora iz redova manjina Furio Radin, međutim iz Hrvatske demokratske zajednice su na tu temu bili bez komentara, prenosi Hina.

"Posljednji razgovori koje smo vodili na tu temu - HNS, SDSS, HDZ i ostali poslanici nacionalnih manjina - išli su u smjeru da bi deveti mjesec trebalo biti vremenski okvir unutar kojega će se to riješiti", rekao je Pupovac, koji je predsjednik SDSS-a, gostujući u Dnevniku NoveTV.

On je izrazio uvjerenje da će u narednih nekoliko dana imati razgovor s koalicionim partnerima i da će još jedan put ustanoviti dogovor i "precizirati okvir i način kako će ta ploča biti uklonjena", i dodao da je siguran da će se ploča ukloniti u dogovorenom roku.

"To je sasvim dovoljno vremena za pronalazak rješenja", ocijenio je Pupovac, te napomenuo da treba vladu pustiti; da za to pronađe pravni okvir, "a jednako tako svoje mišljenje može dati i Ustavni sud te na taj način pomoći da se to pitanje riješi bez dodatnih političkih trzavica".

Pupovac je poručio da ploča treba da se ukloni u okviru u kome je dogovoreno unuta vladajuće većine i s predsjednikom vlade.

"Ukoliko se ova vlada i ova koalicija želi održati u stabilnosti, nekontaminirana tim problemom, ploča se naprosto mora ukloniti", rekao je Pupovac i dodao da je "vrijeme za rješavanje toga problema isteklo, svi su krediti potrošeni, a vremena za čekanje nema".