Pupovac: Vrijeme za uklanjanje ploče prošlo, od stava Plenkovića zavisi naša podrška

ZAGREB - Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke /SDSS/ u Hrvatskoj Milorad Pupovac izjavio je da je vrijeme za uklanjanje ploče s ustaškim pozdravom "Za dom spremni" u Jasenovcu prošlo.

"Vrijeme za uklanjanje ploče u Jasenovcu, i ne samo u Jasenovcu, odnosno ustaškog pozdrava je prošlo. Krediti koje smo dali premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću i vladi su što se nas tiče potrošeni i svako drugo pristupanje tom pitanju za nas je neprihvatljivo", rekao je Pupovac za "N1".



Nakon što je hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković iz HDZ-a rekao da će ta ploča vjerovatno ostati u Jasenovcu barem do marta 2018. godine, Pupovac je rekao da će se izjasniti da li će SDSS ostati u Plenkovićevoj vladi kada sazna da li je isti stav vlade i premijera.



On kaže da izjava ministra Bošnjakovića ne predstavlja "usaglašene zajedničke stavove" i podsjeća da su sa koalicionim partnerima imali drugačiji dogovor, konstatujući da na osnovu presuda sudova i zaključaka saborskih odbora postoji dovoljna ustavnopravna osnova da vlada djeluje već sada.



"Mi očekujemo da vlada potvrdi stavove koje imamo i ispuni ono što je dogovoreno, a to je da `vremena da se čeka na uklanjanje ploče više nema`", istakao je Pupovac.



