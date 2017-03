Putinov predizborni dar Vučiću, Jutarnji list se bavi nabavkom oružja Srbije

Zagrebački "Jutarnji list" bavio se nabavkom oružja Srbije od Rusije u tekstu "Putinov preizborni dar Vučiću: Srbija na ruskim krilima i gusenicama"

"Jutarnji" u tekstu apostrofira ugovor o šest MiG-ova 29, te remontu njih i četiri koje VS ima, a navodi i da je istim ugovorom obuhvaćena i isporuka 60 borbenih vozila.

U tekstu "Putinov predizborni dar Vučiću: Srbija na ruskim krilima i gusjenicama. Moskva Beogradu isporučuje moćno oružje, Vojska Srbije opet postaje jaka" navodi se da je nakon više od četvrt vijeka Srbija krajem prošle godine započela prvo ozbiljno opremanje svoje vojske.



Kako kažu prvo je potpisan ugovor o nabavci šest lakih helikoptera H145M evropskog erbasa, koji se mogu i naoružati, a zatim je s Rusijom potpisan ugovor o nabavci šest MiG-ova 29, te remontu njih i četiri preostala srpska MiG-a 29.



Navode da polovinu oklopnih vozila čini 30 tenkova T-72S koji imaju jači oklop u odnosu na ranije verzije i poboljšani top 2A46M, i dodaju da taj tenk ima bolji oklop i top nego M84 ali lošije upravljanje vatrom.



Tvrde da će time VS imati oko 250 tenkova, dok na primjer Njemačka ima 306, a Hrvatska vojska samo 72 tenka M-84A4, "što se planira smanjiti na potpuno nedovoljnih 48".



"Jutarnji" se najvećim dijelom bavi migovima, i kaže da su migovima 21 resursi već istekli, i da je stoga "ruski poklon u migovima slamka spasa koja će Srbiji osigurati ključni kontinuitet" aktivnog borbenog vazduhopolovstva i zaštite vazdušnog prostora.



Podsjećaju da je Srbija najavila i nabavku raketa vazduh-zemlja, ali i da nije objavljeno o kojim se tačno raketama radi ali i navode koje sve rakete MiG 29 može da koristi kao verzije tih raketa.



Posebnu pažnju obraćaju na činjenicu da MiG-29SM ima sposobnost nošenja protivradarske rakete H-31P, dometa od oko 100 kilometara i kaže da ako bi te rakete bile nabavljene, Srbija uvela još jednu novu, važnu borbenu sposobnost koja bi drastično smanjila vjerovatnost preživljavanja protivničkih radarskih i PVO sistema.



"Sami avioni trebali bi stići u Srbiju do kraja mjeseca. Za isporuku je sve spremno, samo se čeka potpis Vladimira Putina, što će vjerojatno doći na red za vrijeme skorašnje posjete Aleksandra Vučića Moskvi", navodi "Jutarnji".



Spekulišu sa datumom isporuke, ali i tvrde da je "gotovo sigurno da će avioni biti isporučeni" do predsjedničkih izbora 2. aprila "kao snažan Vučićev izborni adut".



Pet migova, navode, će biti isporučeno odmah, dok će jedan ostati na remontu u Rusiji.



Migove će modernizovati ruski stručnjaci u zavodu "Moma Stanojlović", završetak radova na doniranim avionima očekuje se krajem ove ili početkom iduće godine, nakon čega bi na red trebala doći četiri preostala MiG-a iz sastava VS.



Osim ugovorene isporuke oružja iz Rusije, izgledan je i sličan dogovor s Bijelorusijom, podsjeća "Jutarnji".