Radikali: Vučić pobijedio u prvom krugu

BEOGRAD - Šefica izbornog štaba SRS Vjerica Radeta izjavila je večeras da je na osnovu prispjelih rezultata sa terena u SRS očigledno da je Aleksandar Vučić pobijedio u prvom izbornom krugu i da radikali nisu zadovoljni rezultatom koji je postigao njihov kandidat.

"Mi ćemo u narednim danima razmotriti uzroke i posljedice tih izbornih rezultata, nemamo preciznije podatke o procentima, to pratimo i pratimo i dalje, ali jednostavno, nismo u stanju da to radimo brzinom kojom to rade agencije po stratumima. Na osnovu i tih prispjelih rezultata očigledno je da je Vučić osvojio više od 50 odsto i da je pobjedio u prvom krugu", rekla je Radeta novinarima.

Ona je dodala da je to "prvo i posljednje" obraćanje radikala večeras, kao i da se Vojislav Šešelj neće obratiti večeras, ocjenjujući da je to normalno" i da se uvijek u SRS-u novinarima obraćao šef izbornog štaba.

Radeta je rekla i da radikali neće čestitati pobjedu Vučiću, jer, kako kaže, zašto bismo mu čestitali, nema potrebe, a nemaju komunikaciju te vrste, odnosno niti bilo kakvu komunikaciju sa njim.

Prema rezultatima dospjelim u centralu SRS, kaže Radeta, radikali su nezadovoljni izbornim rezultatom i dalje više nije htjela da "nagađa", osim da će SRS, narednih dana imati precizne informacije i jednu temeljnu analizu izbornih rezultata, kojima, ponavlja, nisu zadovoljni.

"Vidjećemo kakve će posljedice biti, uopšte govorim i o izbornom procesu. U toku izbornog procesa, naši članovi u RIK-u reagovali su na određene postupke vladajuće većine, ali večeras ne želimo da govorimo o tome, to ćemo da uradimo sistematizovano. Večeras se niko više neće obraćati, ovo je čisto informacija za novinare, nemamo nikakvih dodatnih, ali u narednim danima, svakako će se obratiti gospodin Šešelj. Nije neobično što ga nema večeras, uvijek, od kada je Srpske radikalne stranke, ako se sećate, obraća se šef izbornog štaba", rekla je Radeta.