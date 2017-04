Rama: Ako u EU nema mjesta, postoji šansa za ujedinjenjm sa Kosovom

BRISEL - Premijer Albanije Edi Rama kaže da ujedinjenje njegove zemlje i Kosova ne može da se isključi ukoliko prespektiva ulaska zemalja regiona u EU nastavi da bledi.

Upitan o ujedinjenju Albanije i Kosova, Rama je za briselski "Politiko" rekao da to nije njegova želja, ali da jeste moguća alternativa za zatvorena vrata EU.

"Niko ne želi da traži male saveze, svi žele u veliku uniju. Ali ako nema nade, nema perspektive, nema mjesta, onda, naravno, mali savezi mogu da se dogode", rekao je Rama.

Ipak, Rama smatra da bi svima na Balkanu EU trebalo da bude cilj, ali da ukoliko za to ne postoji nada treba razmišljati o "malim unijama".

Kako kaže, Evropa bi doživjela "noćnu moru" ukoliko Balkan" "poludi" zbog toga što bi proširenje Unije moglo da bude skinuto sa dnevnog reda.

"Region bi postao siva zona u kojoj bi drugi akteri imali jaču ulogu od Evropske unije", kaže Rama.

Rama upozorava da bi odustajanje od daljeg pridruživanja značio destabilizaciju čitave Evrope.

"Postoji problem u razumijevanju, nedostatak vizije i neshvatanje da regionu jeste potrebna Evropa, ali i da je Evropi potreban region. Kako unija može da bude sigurna ako Balkan poludi? Kako EU može da dozvoli da njeno srce bude siva zona. To je besmislica i kada govorimo o bezbjednosti i sigurnosti", kaže Rama.

Albanski premijer kaže da uprkos tenzijama u regionu, od odnosa Beograda i Prištine, preko navodnog pokušaja puča u Crnoj Gori i pretnji referndumom Republike Srpske, do krize u Makedoniji ne vidi "novi rat kao prvi scenario".

"Ipak, smirivanje tenzija umnogome zavisi od EU i SAD", kaže Rama.

Rama kaže ipak da postoji incijativa da regionalni lideri rade zajedno i da je dijelom to zasluga EU.

"Vi u Evropi imate generaciju koja nije vidjela rat. Mi na Balkanu jesmo, vidjeli smo ratove, znamo šta to znači. Posjetio sam Beograd 68 godina nakon posljednje posjete albanskog premijera. Moj kolega (premijer Srbije Aleksandar Vučić) je ovdje došao po prvi put. To je pokazatelj koliko se stvari pomjeraju u dobrom pravcu i to zbog Evrope. Ali ako ta evropska magija izblijedi, vjerujte mi, stvari bi mogle da postanu mnogo loše", rekao je Rama.

(B92)