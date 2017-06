Regija traži ukidanje rominga s EU

SARAJEVO - Ministri iz BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije zaduženi za sektor telekomunikacija danas su postigli dogovor da Evropskoj komisiji upute pismo u kojem će zatražiti da se odluka o ukidanju rominga u državama EU proširi i na ove četiri zemlje zapadnog Balkana.

Kako je saopšteno iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, kojim rukovodi ministar Rasim Ljajić, danas je tokom dana trebalo da bude usaglašen sadržaj i tekst pisma koje će biti adresirano na Andrusa Ansipa, potpredsjednika EK za jedinstveno digitalno tržište.

Osim Ljajića, pismo je u međuvremenu potpisao i Ismir Jusko, ministar komunikacija i transporta BiH, a tek treba da ga potpišu i Dragica Sekulić, ministar ekonomije Crne Gore, te Damjan Mančevski, ministar za informaciono društvo i administraciju Makedonije.

Jusko je danas "Nezavisnim" rekao da se s Ljajićem čuo u petak te da su dogovorili ovu inicijativu, kako bi nešto pokušali da urade za svoje zemlje.

"S obzirom na to da su sve ove četiri zemlje opredijeljenje da uđu u EU, to bi bila lijepa poruka EU prema državama regije. Uskoro ćemo upititi pismo s molbom da nas uključe u proces ukidanja rominga", rekao je Jusko. I Ljajić je istakao da su se ministri "za pet minuta" telefonom dogovorili o realizaciji ove inicijative.

"Mi smo svesni da realizacija neće biti ni jednostavna, ni brza, ni laka, s obzirom na to da je i u okviru same EU usaglašavanje o ukidanju rominga trajalo punih 10 godina", rekao je Ljajić. On je dodao da je slična inicijativa pokrenuta prije dvije godine, ali da tada nije prihvaćena.

"Ne treba ni sada stvarati prevelika očekivanja, ali smatramo da bi, kao zemlje u procesu pridruživanja, i naši građani trebalo da imaju benefite koje koriste i građani EU. Uostalom, ova odluka važi i za zemlje koje nisu članice EU, kao što su Norveška, Island i Lihtenštajn", rekao je Ljajić.

Srbija, BiH, Crna Gora i Makedonija su prije tri godine potpisale sporazum o međusobnom snižavanju cijena rominga, zahvaljujući kojem se već tri godine postepeno snižavaju cijene usluga rominga u regionu.