Rudan: Imaš čelična krila, a ne smiješ poletjeti i napasti

Nedavno sam bila u Rimu. Rastužilo me do kosti kad sam čula da je Rim veći od Hrvatske. A nemaju ni predsjednicu države, ni premijera koji na teveu govori kao da je Obama, ni sabor ni vladu. Ukratko, Rim je veći od Hrvatske a nije država i nema svoju eskadrilu. Jadni Rim.

Zaguglala sam "eskadrila". To je "postrojba u ratnom zrakoplovstvu". Ameri će našoj presjednici, vrhovnom komandantu hrvatskih oružanih sila, prodati pitaj boga koliko parova čeličnih krila a onda ćemo tim postrojbama krenuti u rat. Protiv koga? Ja bih da za početak sa crnom zemljom sastavimo Sloveniju jer mi se ne da stalno kupovati njihove vinjete. Često tamo putujemo na koncerte, idemo u restoran gdje smo se moj muž i ja prvi put poljubili dok je on bio njezin muž, restoran je u Radovljici i zove se "Lectar". Ako tamo niste jeli gobovu juhu ne znate što je život. Da nije j…..h vinjeta put u Radovljicu bio bi jeftiniji a i gobova juha. Samo, kad krenemo na Sloveniju trebalo bi paziti kamo baciti bombe. Meni se sviđa i Ljubljana, tamo mi živi prijateljica, sviđa mi se i Bled i Bohinj. I Celje. I Novo Mesto. J….a. Muž mi je rekao da je Slovenija u NATO-u i da mi ne smijemo eskadrilati članicu NATO-a.

A da eskadrilamo BiH? Ono tamo oko Neuma. To je dobra ideja. Ne bi trebalo graditi Pelješki most, znate li vi koja je to lova, morat ćemo prodati svu našu vodu i sve šume i još ćemo biti dužni. Kad bi eskadrilali onaj komad zemlje koji nam treba kao kruh mogli bismo iz BiH švercati u Hrvatsku cigarete, to jest ne bismo morali švercati iz BiH cigarete jer bi BiH bila Hrvatska. Samo, j….a, BiH je američka vojarna, ne možemo darom koji smo kupili od Amera gađati američko tlo.

Meni bi bilo super da eskadrilamo Makedoniju jer nešto ekskadrilati moramo kad imamo eskadrilu. Nije u NATO-u, manja je od Hrvatske, kad je osvojimo moći ćemo tamo bez dokumenata gutati juhe od povrća. Bila sam u Skopju. Jela sam pohani luk, najbolje kolače na svijetu, bila na Ohridskom jezeru. Kad osvojimo Makedoniju pojeftinit će naušnice od ohridskog bisera. Sigurno bismo ukinuli i zabranu lova na ohridsku pastrvu. Kad bombardiramo Makedoniju u njoj bi sve bilo dozvoljeno kao što je to kod nas i ni jedna životinjska vrsta ne bi lišo prošla. Jedini je problem što je Makedonija jako blizu Kosova, a Kosovo je američka baza. Što kad naši piloti obučeni za letove Krk-Zagreb polete iz američke baze i bace američke bombe iz američkih aviona na američku bazu? Naj…..o, braćo i sestre, naj…..o.

Srbija! SRBIJA! Srbija nije u NATO-u i nikad neće biti dok u nama hrvatsko srce bije. U boj, u boj za narod svoj! Naša postrojba u ratnom zrakoplovstvu mogla bi eskadrilirati našeg krvnog neprijatelja koliko joj srce želi. I sve što je njihovo postalo bi naše i mi bi postali veći i od Rima i od Milana. I sav njihov kajmak bio bi naš. U beogradskom "Vuku" jeli bismo fenomenalnu teletinu koja bi bila hrvatska teletina, a restoran "Vuk" bi se zvao "Crvenkapica". I svakako, želim reći NIKAKO se naša eskadrila ne bi smjela obrušiti na beogradski restoran "Reku" jer ja tamo slavim rođendan. Kad osvojimo Srbiju "Reka" će postati "Rijeka". Da, nikako Beograd bombardirati oko Nove godine jer u njemu pola Hrvatske dočekuje Novu godinu.

E, j….a. Kad su Srbi čuli da smo mi dobili, kupili, vojnu eskadrilu od Amera odmah su oni sebi naručili vojnu eskadrilu od Rusa. Ako ih napadnemo počet će Treći svjetski rat a to ne bi bilo dobro. Što učiniti kad dobiješ, kupiš američku eskadrilu a nikoga ne smiješ napasti? Frustrira čovjeka. Imaš čelična krila a ne smiješ poletjeti.

Imam ideju, imam ideju. Predlažem da naš vrhovni komandant sjedne u kabinu jednog eskadrilca, da joj kopilot bude premijer, da istresu bombe na Sabor i Vladu. Doduše, naš će par čeličnih krila naj….i, smaknut će ga američki lovci jer je napad na naš Sabor i na našu Vladu napad na Ameriku pa bismo kod eskadriranja ostali i bez Sabora i bez Vlade i bez komandanta i bez premijera. To ima svoju lošu i svoju dobru stranu. Loša je ta što ne bismo svaki dan gledali našu prekrasnu predsjednicu i slušali našeg premudrog premijera. Dobra bi bila što bismo najzad postali normalan, mali, evropski grad.

Tekst: rudan.info