Šakovića spasio brat, Nedović ubijen za stolom

"Šaković je znao da je plaćeno njegovo ubistvo, ali se slobodno šetao. Vozio se u blindiranom vozilu, a sjedio je iza običnog stakla"

Milić Minja Šaković preživio je juče atentat u kafeu Auto Zete u Podgorici, ali je stradao njegov prijatelj Ivan Nedović, čiji je otac vlasnik tog kompleksa za servis vozila.

Sivi BMW inostranih registarskih oznaka oko 12:30 sati zaustavio se ispred tog objekta, a sa suvozačevog mjesta izašao je maskirani mušakarac, dotrčao do bašte lokala ograđene staklom i iz automata ispalio rafal koji je pokosio Nedovića i Šakovića za kafanskim stolom.

Dobro obaviješteni izvor “Vijesti” tvrdi i da je navodni član škaljarskog kriminalnog klana preživio zahvaljujući bratu Marku, koji se bacio preko njega i oborio ga na pod.

Isti sagovornik saopštio je da je Šaković došao da mu operu automobil i da je okončanje tog posla čekao u kafiću koji posluje u okviru Auto Zete.

“Znao je da je plaćeno njegovo ubistvo i uprkos tome, prilično slobodno se šetao... Nevjerovatno da se vozio blindiranim automobilom, a da je sjedio u bašti ograđenoj staklom”, kazao je izvor “Vijesti”.

Istražitelji su obavili uviđaj kojim je rukovodila viša državna tužiteljka Lepa Medenica.

Osim polomljenog stakla, na mjestu pucnjave veliki broj čaura - oko tridesetak...

Policajci do zaključenja broja “Vijesti” nijesu pronašli automobil koji su koristili napadači.

Nekoliko građana novinaru je saopštilo da su se čula tri rafala...

Klinički centar

Direktor Urgentnog centra Nermid Abdić kazao je "Vijestima" da je Nedović u tu ustanovu doveden bez znakova života i da su ljekari mogli samo da konstatuju smrt.

“M.Š. je primljen sa prostrijelnim ranama u predjelu grudnog koša i gornjeg ekstremiteta. Operisan je i zbrinut na odjeljenje, stabilnih vitalnih parametara”, rekao je Abdić.

Iz Uprave policije saopšteno je juče da u koordinaciji sa tužilaštvom preduzimaju intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju tog slučaja.

“Centar bezbjednosti Podgorica je danas oko 12:30 časova obaviješten da je u Ulici Vaka Đurovića u Podgorici, u lokalu koji se nalazi u sklopu servisa Auto Zeta, došlo do upotrebe vatrenog oružja. Za sada nepoznata lica, na čijoj identifikaciji policija radi, su upotrijebila vatreno oružje od čijeg dejstva su povrede zadobili I.N. i M.Š. iz Podgorice. Ova dva lica su transportovana u Klinički centar radi ukazivanja ljekarske pomoći. I.N. je podlegao povredama", saopšteno je iz policije.

“Vijestima” je iz policije nezvanično rečeno da policija vjeruje da je pokušaj ubistva Šakovića nastavak kokainskog rata koji bjesni već treću godinu.

Dva kotorska kriminalna klana - kavački i škaljarski ratuju od kraja 2014. godine, kada je u Španiji nestao tovar sa 200 kilograma droge.

U februaru 2015. godine počela je serija likvidacija u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini...

Iz policije je prije par dana i zvanično saopšteno da glave padaju u obračunima “dva velika klana”...

Prva žrtva kokainskog rata bio je Cetinjanin Goran Radoman, ubijen u februaru 2015. godine.

Istražitelji vjeruju da je dio do tada jedinstvenog klana optužio Cetinjanina za nestanak droge u Valensiji, zbog čega su i počeli sukobi.

U ratu klanova ubijeno je petnaestak osoba, a bilo je i slučajnih žrtava.

Policajci se zbog novinara na uviđaju najviše bavili trakom

Podgoričkim policajcima tokom uviđaja izgleda da je najvažnije bilo da novinske ekipe sklone što dalje od mjesta na kojem su pogođeni Nedović i Šaković.

Šef Grupe za krvne delikte u CB Radovan Stijović prvobitno je tražio od inspektora da fotoreportere i novinare pomjere desetak metara od policijske trake kojom je ograđeno lice mjesta.

Kada su ekipe to odbile - rekavši da poštuju pravila i da su iza ograđenog prostora, zahtijevao je od inspektora koji su radili uviđaj i uniformisane policije da pomjere traku još deset metara dalje.

Nakon par minuta jedan od inspektora ponovo je došao do novinarskih ekipa i tražio od njih da se udalje nekih 200 metara, do raskrsnice nadomak Gimnazije.

Dok su novinari, fotoreporteri i kamermani pokušavli da mu objasne da propisno stoje iza policijske trake kojom su inspektori obilježili “zabranjenu” zonu, inspektor je naredio da se ponovo pomjeri traka.

“Ne važi traka. Udaljite se iza patrolnog vozila”, kazao je taj inspektor.

Patrolno vozilo bilo je parkirano na raskršću nadomak Gimnazije.

Šakovići u zatvoru ležali i zbog ubistva Miroja Baošića, 2005. godine

Milić Šaković i njegov brat Marko odležali su zatvorske kazne zbog ubistva Miroja Baošića, 2005. godine.

Taj Podgoričanin ubijen je iz automatske puške, kao i Nedović juče.



Marko Šaković, privatna arhiva (fb)

Tada je saopšteno da je Minja sa bratom, sakriven iza žbunja, čekao da Baošić parkira vozilo ispred svoje porodične kuće i da je onda zapucao...

Tome su prethodili brojni vatreni obračuni između Marka i Baošića...

Milić Šaković je i 2012. godine osuđen na pola godine zatvora zbog nasilničkog ponašanja nad porodicom Škrijelj...

Šaković je, piše u presudi, sa dva nepoznata muškarca napao oca i sina Ismeta i Elvisa Škrijelja i povrijedio ih...

Navodi se da je Elvisa udario pištoljem u potiljak, da je otac pokušao da pomogne sinu, kada ga je jedan od nepoznatih muškaraca udario, nakon čega je i ovaj pao...

“A oni nastavili da ih udaraju, nakon čega su pobjegli”.

Milić Šaković se posljednjih par godina vodi kao visokorangirani član takozvanog škaljarskog kriminalnog klana.

(vijesti.me)