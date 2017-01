Sarajevski profesor: Dinastija Karađorđević je albanskog porijekla, kao i Đokovići (VIDEO)

Dinastija Karđorđević vuče porijeklo iz albanskog plemena Klimeta. Trojica papa su bili Albanci. Majka Tereza je Albanka… Robert Bob Dol, američki senator, porijeklom je Albanac. Trenutno je u Americi sedam senatora, američkih državljana, iz Albanije. Šest gradonačelnika Čikaga bilo je albanskog porijekla…

Sve ovo je na jednoj od tribina iznio profesor dr Besim Spahić, doktor komunikologije i redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Spahić, koji važi za jednog od najznačajnijih teoretičara s područja političkog marketinga u regionu, bavi se i publicistikom i teorijom kulture, na ovome se nije zaustavio.

"Kažu, Novak Đoković je naš — Srbin! Kako Srbin, kad je Đokaj — katolik Albanac iz Tuza (Crna Gora), kad mu je brat i dalje Dragan Đokaj“, naveo je Spahić.

Zadar su, tvrdi on, napravili Albanci, Belazgi iz Grčke.

"To je najstariji lokalitet Albanaca i do dan-danas. Šta znači Trogir? Na albanskom to znači grad na tri kamene ploče na moru“, navodi on.

Spahić je, inače, do sada objavio 18 knjiga iz oblasti reklame, političkog komuniciranja, političkog i kulturnog marketinga, imidža, poslovnog komuniciranja i dizajna.

Kao slobodni umjetnik potpisuje različite muzičke, teatarske i književne projekte. Pisao je i pjesme za mnoge muzičke zvijezde sa prostora bivše Jugoslavije (Nikša Bratoš, Seid Memić Vajta, Đulijano…)

(NN, Sputnjik)