Sela na Goliji zavijana, mještani traže pomoć

NIKŠIĆ - Mještani Višnjića Dola, na planini Goliji, prema BiH, koji su duže od sedam dana odsječeni od glavnog puta do Nikšića, apeluju da nadležni što prije pošalju mehanizaciju za čišćenje snijega do tog sela.

Mještanin Višnjić Dola Filip Višnjić rekao je da prema ovom selu vodi pristupni put dužine sedam do osam kilometara, sa putevima do zaselaka.

"Već duže od nedjelju dana seoski putevi su neprohodni usljed jake mećave. Smetovi na pojedinim mjestima su i do dva metra. U blokadi je 11 domaćinstava sa tridesetak članova, koji se isključivo bave stočarstvom. Među njima su starije i iznemogle osobe", rekao je Višnjić crnogorskim medijima.

Prema njegovim riječima, iste probleme od početka nevremena imaju i druga sela tog kraja kao što su Javljen, Goslić, Selina.

Direktor Komunalnog preduzeća u Nikšiću Miodrag Muratović rekao je da ovih dana imaju dosta posla na čišćenju puteva za koje su zaduženi.

"To su, naročito, putevi prema BiH, do sela u zapadnim djelovima opštine, koja su udaljenija. Trudimo se da svuda stignemo. Ima dosta poziva. Od karakteristika puta zavisi koju mašinu treba poslati da bi se probila do kuća", rekao je Muratović.