Šešelj: Vučić bi mi umanjio šanse da postanem predsednik

BEOGRAD - Lider SRS Vojislav Šešelj ocijenio je da bi mu kandidatura premijera Srbije Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije umanjila šanse za pobjedu na predsjedničkim izborima.

Šešelj je dodao da je "sve manje vjerovatno" da će Srpska napredna stranka (SNS) kao kandidata predložiti aktuelnog šefa države Tomislava Nikolića.

"Sve zavisi od Vučića i njegove procene šta mu odgovara. Verujem da misli da bi to doprinelo njegovoj snazi. Još se ne zna ko je kandidat njegove stranke, a sve je manje verovatno da će to biti Nikolić. Vučić nema na raspolaganju nekog naročito snažnog kandidata, osim sebe samog, ali je i to rizično, jer je teško onda kontrolisati vladu", kazao je Šešelj u intervjuu podgoričkom radiju "Antena M".

Prema njegovim riječima, ako se Vučić kandiduje, mnogo su mu manje šanse da on (Šešelj) pobijedi na tim izborima.

"Ako se on ne kandiduje, imam najveće šanse", rekao je Šešelj, koji ne isključuje mogućnost da predsjednički i parlamentarni izbori budu održani istovremeno.

Govoreći o vozu koji su srpske vlasti poslale ka Kosovu, Šešelj je kazao da misli da je tu "dramu inscenirao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić".

"Nikolić je to uradio da bi se junačio, da bi izazvao incident, i da bi povratio patriotsko biračko telo, jer je zapravo izgubio svaku šansu da pobedi na izborima. Čak i šansu da bude kandidat zbog svojih brojnih kriminalnih afera. Tomislav Nikolić sad odjednom hoće da ratuje, sam provocira. Šta bi bilo da je voz ušao na Kosovo, došlo bi do incidenta, krvoprolića. To mu je bio cilj", rekao je Šešelj.