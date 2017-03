Si Đinping: Kina Srbiju smatra čeličnim prijateljem

PEKING - Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednik Narodne Republike Kine Si Đinping razgovarali su u Pekingu o novim zajedničkim projektima dvije zemlje i o napretku ranije dogovorenih projekata. Si je, u čast posjete srpskog predsjednika, odlučio da Kina donira Srbiji sto miliona juana. Nikolić dobio priznanje počasnog građanina Pekinga.

Nikolić je u razgovoru sa Si Đinpingom posebnu pažnju posvetio projektu privatizacije Rudarsko-topioničarskog basena "Bor", kao i privatizaciji Aerodroma "Nikola Tesla", uz otvaranje direktne avio-linije Beograd–Peking, za šta su interesovanje izrazile već dvije kineske kompanije.

Predsednik Nikolić je to priznanje dobio u znak njegovog ličnog doprinosa unapređenju prijateljskih veza dve zemlje.

Predsednik Kine Si Đinping obećao je podršku prijedlozima koje je u razgovoru iznio Nikolić, rekavši da će lično podsticati kineske preduzetnike da učestvuju u realizaciji svih navedenih projekata, kao i da su im sva vrata otvorena prošlogodišnjim potpisivanjem Sporazuma o sveobuhvatnoj strateškoj saradnji Srbije i Kine.

On je izrazio zadovoljstvo aktivnom ulogom Srbije u inicijativi "16 plus 1", kao i saradnjom u okviru projekta "Jedan pojas - jedan put".

Predsjednik Si Đinping je rekao da Kina Srbiju smatra "čeličnim prijateljem", a takav stav se čitavog dana mogao osjetiti u odnosu kineskog predsjednika prema srpskom prijatelju, kao i u nezabilježenim demonstracijama počasti i gostoprimstva.

Predsjednik Si Đinping je istakao da je Kina spremna da podrži osnivanje Centra za izgradnju infrastrukture u projektu "16 plus 1". Takođe, on je sa velikim zadovoljstvom primio viest da su Makedonija i Grčka, pored Srbije, zainteresovane da se Kina angažuje u izgradnji plovnog koridora Dunav - Morava - Vardar - Egejsko more.

Dva predsjednika su se dogovorili da predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić uzme učešće na sastanku na vrhu krajem maja ove godine u Pekingu u vezi sa inicijativom "Jedan pojas - jedan put".

Nikoliću je, po okončanju zvaničnog dijela susreta sa Si Đinpingom, uručeno zvanje počasnog građanina Pekinga, u znak priznanja njegovog ličnog doprinosa unapređenju prijateljskih veza dvije zemlje.

Nikolić će sutra završiti zvaničnu posjetu Narodnoj Republici Kini susretom sa premijerom Kine Li Kećangom i sa predsjednikom Svekineskog narodnog kongresa Džangom Deđiangom, saopštila je Pres služba Predsednika.