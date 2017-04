Situacija u Skoplju normalizovana: Povrijeđeno preko 100 osoba, uključujući i Zorana Zaeva

SKOPLJE - Najmanje 100 ljudi je povređeno u sukobima u Skoplju pošto su pristalice pokreta "Za zajedničku Makedoniju" upale u Sobranje. Neredi su počeli nakon što je glasovima socijaldemokrata i albanskih partija Talat Džaferi izabran za predsjednika Sobranja .

Među povrijeđenima i lider SDSM-a Zoran Zaev, dok je teške povrede zadobio poslanik Zijadin Sela.

Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov pozvao je lidere stranaka u petak ujutru na konsultacije. Situacija je trenutno normalizovana, a prema sopštenju makedonske policije, povređene su ukupno 102 osobe, uključujući 22 policajca i trojicu poslanika.

Građani Makedonije, koji mjesecima protestuju protiv mogućnosti da SDSM Zorana Zaeva sa albanskim partijama formira novu vladu, sinoć su u šatorima noćili ispred zgrade Sobranja.

Prema procjenama skopskih medija, ispred Sobranja se nalazi više od 50.000 ljudi, a njima se pridružuju građani iz više makedonskih gradova.

Oni se protive izboru Talata Džeferija iz albanske partije DUI za predsjednika parlamenta i smatraju da je to učinjeno protivno Ustavu i zakonu.

U proglasu koji su sinoć proslijedili svim medijima i stranim ambasadama u Skoplju navodi se da je narod pokazao da brani demokratiju u Makedoniji i da je pokazao veći stepen "razumnosti", kao i namjeru "da se ide do kraja", odnosno da "nema odstupanja", prenjeli su skopski mediji.

Makedonska policija je ispraznila zgradu Sobranja, svjetla u njoj su pogašena, a pred svim ulazima u parlament nalaze se pripadnici policije i oko zgrade su postavljene metalne barikade.

Makedonsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se vrši provjera da li u radnim prostorijama parlamenta ima zaostalih lica kojima je potrebna medicinska pomoć.

Direktorka Klinike za hirurške bolesti "Sveti Naum Ohridski" (Gradske bolnice) Jasminka Čabukovska izjavila je da je u Sobranju ukupno povrijeđeno 45 lica, među kojima troje policajaca i pripadnika obezbeđenja.

"Danas oko 18:50 sati građani koji protestuju u organizaciji građanske inicijative ''Za zajedničku Makedoniju'' nasilno su ušli u prostorije Sobranja Republike Makedonije. U narušavanju javnog reda i mira povrede je zadobilo nekoliko poslanika Sobranja i nekoliko civila", stoji u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Dodaje se da je "desetak policijskih službenika zadobilo povrede i prebačeni su na skopske klinike".

Navodi se da se u operativnom štabu ministarstva prisutni ministar Agim Nuhiju, direktor Biroa za javnu bezbednost Mitko Čavkov, zamjenik direktora tog biroa Besir Deari, pomoćnici ministra, pomoćnici direktora, kao i ostali rukovodioci i članovi operativnog štaba.

U makedonskom Sobranju se od 18 sati odvijala istinska drama, gdje su demonstranti, nakon što je parlamentarna većina izabrala Talata Džaferija za predsjedavajućeg parlamenta, upali u zgradu i napali i raskrvarili glave lidera SDSM Zorana Zaeva i potpredsjednika te stranke Damjanu Mančevskom, a teže je povrijeđen poslanik Alijanse za Albance, Zijadin Sela, javili su tamošnji mediji. Zaev je lakše povrijeđen u pjesničenju.

The police are bystanders while a new group is let in the parliament building. #Skopje @JHahnEU @AmbBaily @NLAmbPlomp @BritAmbCGarrett pic.twitter.com/naz49dXi3I