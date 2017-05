Skot: Amerika nije za veliku Albaniju, veliku Srbiju ili veliku Hrvatsku

BEOGRAD - "Politika moje zemlje je stabilnost u ovom regionu", tvrdi ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot.

Skot na pitanje o presudi koja se očekuje uskoro u slučaju paljenja Ambasade SAD, rekao je da to nije pitanje odnosa SAD i Srbije, već prije svega pitanje srpskog pravosuđa.

"Ako ovaj slučaj može da zastari, pitanje je zašto? Već dugo znamo ko je palio Ambasadu i ako slučaj nema rješenje toliko godina, to je pitanje za vaš pravosudni sistem“, rekao je Skot.

Upitan za komentar izjave Vilijema Vokera o formiranju "velike Albanije“, Skot je rekao da izjavu još nije vidio, već samo medijske napise o njoj.

"!Ono što ja znam je politika moje zemlje, ta politika je stabilnost u ovom regionu. Mi nismo za ’veliku Albaniju‘, kao ni za veliku Srbiju ili Hrvatsku, mi smo za granice koje postoje i da idemo naprijed. Ne tražimo projekat koji ne postoji u stvarnosti“, naglasio je Skot.

Ministar za rad i zapošljavanje Srbije Aleksandar Vulin istakao je poslije razgovora sa Skotom da će izbori na Kosovu biti opravdanje za odlaganje sporazuma o ZSO.

"Nismo ni do sada imali izbore, pa zajednica nije formirana, biće to sigurno jedno od opravdanja“, rekao je Vulin.

On se još jednom osvrnuo na djelovanje američkog diplomate Vilijama Vokera, rekavši da to što on sada govori može da bude važno ili nevažno, ali je važno u smislu poruke koju šalje i u smislu odobravanja koje vidimo kod gotovo svih albanskih političara.

"Važnije od toga jeste šta je on radio, koga je predstavljao i kako je donosio odluke koje su bile dalekosežne za Srbiju, pa se išlo čak do toga da se ova zemlja bombarduje u NATO agresiji“, rekao je Vulin, aludirajući na odluke koje je svojevremeno donosio Voker, a koje su bitno uticale na događaje u regionu.

On je rekao da je važno vidjeti da li je on odlučivao kao nepristrasni predstavnik OEBS-a ili su to bile odluke albanskog lobiste.

(Sputnjik)