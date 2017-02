Sputnjik: Haradinaj budi 'pse rata' protiv Srbije

BEOGRAD - Vođa bivše OVK Ramuš Haradinaj, koji se nalazi na uslovnoj slobodi u Francuskoj, praktično je zaprijetio Srbiji da će ukoliko sud u Francuskoj odluči da ga izruči Srbiji, po čijoj potjernici Interpola je u januaru i uhapšen, dobiti odgovor koji je već "jednom dobila 1998. i 1999. godine“, piše "Sputnjik"

Pomenuti portal se pita "da li te Haradinajeve riječi treba shvatiti kao ozbiljnu prijetnju i poruku njegovim saborcima šta treba činiti ako 2. marta sud odluči da ga izruči Srbiji?"

Živojin Rakočević, publicista i analitičar sa Kosova i Metohije, u tim riječima vidi više od prijetnje.

"Ovo je ucena, jer je on i tada bio i sada je gospodar života i smrti. Njemu je to navika, po tom sistemu vlada, eliminiše svedoke, sada u Srbima vidi one koji smetaju i svedoče. On tako pokazuje sledbenicima mete na KiM, za slučaj da ga izruče Beogradu“, uvjeren je Rakočević.

Profesor Fakulteta političkih nauka dr Slobodna Samardžić, bivši ministar za Kosovo i Metohiju, vjeruje da je Haradinaj nervozan, jer ne zna da li će biti izručen Srbiji, kao i da takvim izjavama hrabri i sebe i druge.

Samardžić upozorava da bi takva poruka mogla da naiđe na odziv njegovih pristalica.

"Ne treba je potcenjivati, jer sve se podudara sa tim da Hašim Tači žuri da napravi ’Vojsku Kosova‘, a sada vide trenutak da nešto urade, jer ne znaju kako će se američka administracija nadalje strateški postaviti prema Kosovu. Oni nisu okončali posao sa nezavisnim Kosovom, jer Srbija nije priznala Kosovo, i sada prosto to retorikom, tim teškim pretnjama nadoknađuju“, kaže za "Sputnjik" profesor Samardžić.

On napominje da bi i Haradinajeva poruka kod ostatka OVK mogla da bude shvaćena kao poziv.

"Svaki nemir, svaki konflikt je dobrodošao masi ljudi koja ne zna šta će da radi sa sobom, pogotovu veteranima OVK, jer oni nisu ostvarili svoj cilj. Kao što rekoh, Kosovo nije nezavisno, ekonomska situacija je očajna i oni u neredu i nekim predratnim igrama vide šansu za svoj lični prosperitet — pljačke, korupciju i tako dalje. Od ratnih dejstava prošlo je suviše vremena i moraju nešto da ’rade‘, a smatraju da je ovo trenutak. Oni i jesu svet koji živi od rata, to su ljudi za koje se u žargonu kaže ’psi rata‘, a takvih je na Kosovu puno, tako da je za njih ’dobro‘ da ih neko, ovako kao Haradinaj, pozove u boj“, kaže Samardžić.

Haradinajeve pristalice nisu se libile da pred sudom u Francuskoj izađu sa zastavama "Velike Albanije“. Prije neki dan nenadano u Prištinu u posjetu stranci Alijansi za budućnost Kosova, čiji je lider Haradinaj, "banuo“ je premijer Albanije Edi Rama, nazivajući Haradinaja "simbolom OVK“. Haradinajeve pristalice, tačnije bivši saborci OVK, u nemalom broju nalaze se ne samo na Kosovu, već i u Makedoniji, piše "Sputnjik Srbija".

S obzirom da je politička situacija takva, ne bi bilo neočekivano da se uoči 2. marta, kada bi sud u Francuskoj trebalo da odluči da li će Haradinaja izručiti Srbiji, dese "neki incidenti“ kao upozorenje. Postoji i spekulacija da je na Kosovu spreman "plan B“, ako Haradinaj kojim slučajem "završi“ u beogradskom pritvoru. Po tom planu sve "krizne tačke“ od Kosova preko Makedonije i juga Srbije na Hardinajev mig postaće "vruće“.

A sa sličnom situacijom, prema istim spekulacijama, može da se suoči i Francuska, ako sud donese "pogrešnu odluku“, zaključuje se u članku.

