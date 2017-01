Srbija osvanula u dubokom minusu, u Hrvatskoj hladnoća upalila crveni alarm

BEOGRAD, ZAGREB - Srbija je danas osvanula u "dubokom" minusu, jer gotovo da ne postoji niti jedan dio zemlje u kojem nije zabilježena dvocifrena temperatura u minusu.

Najhladnije je jutros, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Sjenici, gdje je u osam časova izmjereno čak minus 27 stepeni.

Zatim slijedi Leskovac sa minus 25, a ne zaostaje mnogo ni Kopaonik sa minus 24, te ni Kuršumljiva sa minus 23.

U Somboru, Požegi je minus 22, a u Ćupriji minus 21, dok se Beograd jutros "probudio" sa temperaturom od minus 14 stepeni.

U Srbiji će do srijede biti veoma hladno, nastavljaju se ledeni dani sa jutarnjom temperaturom od -18 do -10 stepeni a lokalno i niže, u planinskim predijelima i oko -25 stepeni. Najviša dnevna od -12 do -5 stepeni.

Danas će na sjeveru i zapadu zemlje biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima umjereno i potpuno oblačno, na istoku i jugoistoku ponegdje provejavanje slabog snijega. Vjetar slab i umjeren, sjeverozapadni, na istoku i u planinskim prijedelima jak. Jutarnja temperatura biće od -18 do -13 stepeni, u planinskim prijedelima oko -25 C, a najviša dnevna od -12 do -7 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje sa istoka, mjestimično sa slabim snijegom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.Jutarnja temperatura od -16 do -13 C, najviša dnevna oko -7 stepeni. Uveče postepeno naoblačenje, a u toku noći u pojedinim delovima grada slab sneg.

Zbog talasa hladnoće u Hrvatskoj je i danas na snazi crveno upozorenje Meteoalarma.

Dok je ovih dana upozorenje važilo samo za obalu, danas je crveni alarm upaljen i za područje Slavonije.

Posebno je hladno jutros u Slavoniji. U 7 sati u Slavonskom Brodu izmjereno je -19,9 stepeni Celzijusovih, a u Osijeku -18 stepeni.

Na osječkom aerodromu zabilježeno je čak - 20,7 stepena, a u Kopačkom ritu čak -21,9 stepeni.

U Zagrebu je izmjereno -8,2 stepena, Splitu -4,5, a u Dubrovniku -6 stepeni.

