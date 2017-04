Srbija u nedjelju bira novog predsjednika

BEOGRAD - U Srbiji se sutra održavaju izbori za predsjednika Republike na kojima će građani moći da se opredjele između 11 kandidata, a u Kanadi, SAD i Velikoj Britaniji srpski državljani već glasaju.

Pravo da glasa za predsjednika Srbije ima 6.724.949 upisanih birača, a to će moći da ostvare na ukupno 8.396 biračkih mjesta od 7.00 do 20.00 časova.



Oni će se izjašnjavati za kandidate čiji redoslijed na glasačkom listiću je slijedeći:



1. Saša Janković



2. Vuk Jeremić



3. Miroslav Parović



4. Saša Radulović



5. Luka Maksimović



6. Aleksandar Vučić



7. Boško Obradović



8. Vojislav Šešelj



9. Aleksandar Popović



10. Milan Stamatović



11. Nenad Čanak



Na 53 biračka mjesta u inostranstvu biračko pravo može da iskoristi 11.590 državljana Srbije.



U zavodima za izvršenje zavodskih sankcija biće otvoreno 29 biračkih mjesta gdje će moći da glasa 9.326 birača.



Za glasanje na Kosovu i Metohiji RIK je ranije odredila 90 biračkih mjesta, na kojima će moći da glasa 105.929 birača.



Birač može da glasa samo pod uslovom da na biračko mjesto ponese važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, na čijem obrascu je naveden jedinstveni matični broj građana.



RIK podsjeća da će birači kojima je istekla lična karta moći da glasaju pod uslovom da biračkom odboru, uz nju, prilože i potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova o podnetom zahtjevu za izdavanje nove lične karte.



Svi birači trebalo je da dobiju obavještenje sa adresom biračkog mjesta na kojem će moći da glasaju, pri čemu nisu dužni da to obavještenje ponesu na glasanje, saopštio je RIK.



Birači koji su iz zdravstvenih razloga sprečeni da dođu na biračko mjesto, kao i osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica, mogu da glasaju ukoliko do 11.00 časova na dan izbora o tome obavijeste birački odbor, naveli su u RIK-u.



Takođe ukazuju i da birači sa invaliditetom mogu da na biračko mjesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umjesto ličnog potpisivanja, koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima.



Za glasanje na Kosovu i Metohiji Republička izborna komisija dostavila je OEBS-u kompletan izborni materijal, koji se trenutno nalazi u Prištini, rekao je Tanjugu portparol OEBS-a Senad Šabović.



OEBS će u sprovođenju izbora učestvovati sa četiri centra za prikupljanje glasova, sa povezanim ograncima širom Kosova i Metohije.



Ovo angažovanje OEBS-a oslanja se na model realizovan tokom prethodnih izbora, sprovedenih u pokrajini 2012. godine, 2014. i 2016.



Glasanje za predsjednika Srbije već je počelo u pojedinim zemljama, pa tako srpski državljani u Velikoj Britaniji, Kanadi i SAD danas mogu da glasaju i to od 7.00 do 20.00 sati, po lokalnom vremenu.



Na izborima za predsjednika Srbije glasaće se na 53 biračka mesta u inostranstvu, koja će biti otvorena u 32 zemlje. Biračko pravo u inostranstvu moći će da iskoristi ukupno 11.590 državljana Srbije.



Glasaće se i u Austriji, Belgiji, BiH, Grčkoj, Italiji, Južnoafričkoj Republici, Kataru, Kini, Libanu, Makedoniji, Malti, Mađarskoj, Njemačkoj, Norveškoj, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Slovačkoj, Sloveniji, Turskoj, UAE, Finskoj, Francuskoj, Holandiji Hrvatskoj, Crnoj Gori, Švedskoj, Švajcarskoj i to u nedjelju, 2. aprila od 7.00 do 20.00 sati po lokalnom vremenu.



Rezultati glasanja na biračkim mjestima u inostranstvu ne smiju se javno saopštiti, niti isticati na biračkom mjestu prije završetka glasanja u Srbiji.



Sprovođenje izbora za predsjednika Srbije pratiće ukupno 1.955 domaćih posmatrača iz četiri udruženja i 126 stranih posmatrača iz 25 organizacija, izbornih komisija i ambasada.



Od domaćih posmatrača izbore će pratiti Udruženje Građani na straži, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), CeSID i Jukom.



Posmatrače će imati Parlamentarna skupština Savjeta Evrope, Delegacija EU u Srbiji, Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a (OEBS/ODIHR), Interparlamentarna skupština Zajednice nezavisnih država, organizacija SILBA - inicijativa za dijalog i demokratiju iz Danske i Organizacija Evroazija centar.



Od stranih posmatrača izbore će pratiti i ambasade SAD, Kanade, Australije, Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Italije, Austrije, Holandije, Švedske, Švajcarske, Rumunije, Ukrajine, Bugarske, Poljske i Nigerije.



Takođe, sprovođenje izbora pratiće i Centralna izborna komisija BiH, Centralna izborna komisija Ruske Federacije i Državna izborna komisija Makedonije.