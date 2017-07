"Srpski zid plača-Srebrenica" u centru Beograda

BEOGRAD - Na Trgu Republike u Beogradu Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji dočekalo je večeras "Srpski zid plača - Srebrenica", čije su panoe sa fotografijama žrtava donijele porodice srpskih srebreničkih žrtava.

Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branislav Vasiljević rekao je da su prve žrtve u Srebrenici bili Srbi, te da su danas u Beogradu kako bi "pokazali svijetu da ne treba razdvajati žrtve".

"I srpska majka plače. Srbi nikada nisu bili genocidni, niti će ikada biti. Broj od 3.267 srpskih žrtava u području Srebrenice to pobija, a 70 odsto ovih žrtava su bili civili", rekao je Vasiljević novinarima.

On je istakao da nije istina da su muslimani sahranjeni u Potočarima bili civili i dodao da su 90 odsto njih bili vojnici koji su poginuli u borbama, u probojima od Srebrenice do Tuzle.

Foto: Tanjug

Milojka Simić iz Srebrenice, koja je 1992. godine izgubila muža, djevera i sestriće rekla je da jedino krivi Nasera Orića.

"On i njegovi vojnici su ih poubijali, ali on im je bio gazda. Došla sam da istjeram pravdu, da kažem da su i oni zločinci, da su i oni ubijali i to prije nego naši", naglasila je Simićeva.

Dragica Lazarević iz Srebrenice istakla je da se samo govori o događajima iz jula 1995. godine, te da se ne zna šta su muslimani radili Srbima od 1992. do 1995. godine.

"Samo se zna da su Srbi njih ubijali, a do 1995. godine oni su nas ubijali. Svaki praznik nama je prisjeo, i Petrovdan i Božić i Vaskrs, za svaki praznik četiri godine neko je naš poginuo. Meni su ubili dva brata i muža za jedan dan, tetku isekli i njenu snaju. Poslije 20 godina dobila sam braću da ih sahranim, jednog bez glave. Da li je to pravda da nas niko ne vidi?", ispričala je Lazarevićeva.

Foto: Tanjug

Predsjednik Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji Simo Spasić istakao je da je ovaj "Zid plača" postavljen kako bi se čuo i glas porodica srpskih žrtava.

S obzirom da je skup nevladine organizacije "Žene u crnom" na istom mjestu, gdje je u 19.00 časova dočekan "Zid plača", bio zakazan i prijavljen za 19.30 časova, Spasić je rekao da se neće pomjeriti odatle sve dok i one svoj skup odavanja pošte muslimanskim žrtvama ne završe.

"Da su došle porodice nastradalih muslimana u Srebrenici i udruženje 'Majke Srebrenice', prvi bih se pomerio odavde, ali 'Žene u crnom' glume nekakve žrtve, a njima niko nije ubijen na prostoru bivše SFRJ. Da su doživele ličnu tragediju, ja bih bio uz njih", dodao je Spasić.

Dva skupa održavaju se uporedo na Trgu Republike, a dijeli ih kordon policije.