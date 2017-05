Šta je prije 18 godina Voker tražio na Kosovu?

BEOGRAD - Vilijam Voker je prije 18 god. predlagao, tačnije diktirao finskoj forenzičarki Heleni Ranta kako da sačini izvještaj o obdukciji stradalih Albanaca u selu Račak.

Izvještaj o tom događaju, koji je u Vokerovoj interpretaciji kao srpski zločin nad albanskim civilima poslužio kao "opravdanje" za NATO bombardovanja Srbije, dovela je u pitanje upravo finska forenzičarka, koja je, međutim, kasnije svjedočila da je radila pod velikim Vokerovim pritiskom.

Voker je, prenijela je kasnije Ranta, insistirao, na primjer, da u izvještaju koristi riječ masakr, a umio je, navela je ona, i da prelomi olovku i da je gađa nezadovoljan njenim profesionalnim pristupom.

Ranta je u svojoj biografiji opisala da joj je Voker zamjerio da u izvještaju nije koristila dovoljno "ubjedljiv jezik", kojim bi opisala ovaj navodni zločin Srba.

Ona je prave navode sa obdukcije dostavila Haškom tribunalu, u kojima je izrazila sumnju u broj ispaljenih metaka, kao i koliko je njih zaista bilo smrtonosno.

Osim toga, Ranta je pred kamerama pokazala originalni izvještaj iz Račka prema kome je zaključeno da tijela pripadaju borcima OVK, a ne albanskim civilima.

Ranta je, naime, u svojoj biografiji navela da je Voker od nje tražio da u izvještaju "ubjedljivije" govori o navodnim srpskim zločinima u Račku i da su trojica civilnih službenika finskog ministarstva tražili "dublje zaključke" u izvještaju.

U selu Račak, u januaru 1999. godine, ubijeno je 40 ljudi. Kao žrtve Vokerova misija označila je albanske civile, a kao počinioce zločina srpske snage.

Govoreći o pritiscima iz finskog Ministarstva spoljnih poslova, Ranta je rekla da su joj trojica civilnih službenika putem imejlova, koje još čuva, tražili "dublje zaključke".

Ranta je ranije već nagovijestila da će reći istinu o događajima u Račku, što se dogodilo u dokumentarnom filmu "Kraj - osuđeni na progonstvo".

Ruskim autorima Jevgeniju Baranovu i Aleksandru Zamislovu ispričala je da je "Voker bio užasnut rezultatima naše istrage", prenosi "Tanjug".

"Bila sam zbunjena i nisam bila spremna da mu odgovorim. Ta tijela su pripadala teroristima, srpskim vojnicima i stanovnicima sela. Ovaj izvještaj koji vam sada pokazujem nikada nije objavljen, a njegov sadržaj malo ko zna. Sada sam spremna da javno govorim o rezultatima istrage", kazala je Ranta u tom filmu, pokazujući originalni izvještaj pred kamerom.

Ona je, u intervjuu za njemački list "Berliner cajtung" 2004, između ostalog, rekla:

"Svi znamo šta je govorio Vilijam Voker. On i danas govori da je to bio masakr i da iza njega stoje Srbi. A ja to nikada nisam rekla. Nikada nisam ni ukazala ko su bili izvršioci."

Voker joj je, kazala je, "stavljao riječi u usta", što nije bilo dozvoljeno.

"Nisam se složila s njim. Bio je ljut na mene", kazala je ona i dodala da ga najviše ljutilo to što je odbijala da upotrijebi riječ 'masakr' i da kaže ko stoji iza onoga što se dogodilo u Račku.

"Bio je strašno ljut zbog toga. Gađao me olovkom", ispričala je.

Inače, za svoje "zasluge" i simpatije koje i danas, nesumnjivo, iskazuje prema Albancima Voker, bivši američki general, dobio je nedavno bistu u selu Račak.

Vokera, koga još nazivaju i "kreatorom slučaja Račak", Albanci su više puta ovjenčali raznim priznanjima.

Vilijam Voker je svojevremeno na desetogodišnjicu slučaja "Račak", odlikovan zlatnom poveljom za doprinos čovječanstvu od strane tadašnjih premijera i predsjednika Kosova Hašima Tačija i Fatmija Sejdijua. Novembra 2008. godine tadašnji predsjednik Albanije Bamir Topi proglasio ga je za počasnog građanina te države.

Srpske vlasti, odnosno tadašnja Vlada SRJ, proglasila je Vokera za "personu non grata" zbog monstruoznih laži o događajima u mjestu Račak, koji su bilidirektan povod za bombardovanje Jugoslavije 1999.

Voker danas ima preko 80 godina jedan je od rijetkih svjetskih zvaničnika koji se protive osnivanju suda za zločine OVK, dodaje beogradska novinska agencija.

Bivši američki diplomata Voker je nosilac visokog kosovskog odlikovanja i počasni je građanin Albanije.