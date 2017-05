Stefanović: Izbor Haradinaja doveo bi do složene situacije

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da mogućnost izbora Ramuša Haradinaja za kosovskog premijera izaziva zabrinutost jer bi to moglo dovesti do teške i složene situacije.

Takav razvoj situacije uticao bi i na to da Srbi osjećaju više nestabilnosti, a i kada je u pitanju stvaranje ZSO, rekao je Stefanović za Sputnjik.

"Kako možete da verujete da je neko dobronameran ko je učestovao u najtežim ratnim zločinima i kad se sumnjiči da je lično učestvovao u ubijanju ljudi", zapitao je Stefanović.

On ukazuje i na to da se ne mogu samo odbacivati legitimni zahtevi Srbije, i pri tome podržavati ili se ne suprotstavljati izjavama koje su jasno date da ugroze stabilnost regiona.

"Neprihvatljive su mi i izjave koje kažu: nemojte obraćati pažnju, to je predizborna retorika. A zamislite da je Srbija tako nešto rekla", istakao je Stefanović.

Upitan da li bi izborom Haradinaja i dijalog Beograda i Prištine postao besmislen, on kaže da je u ovom trenutku teško dati odgovor na takvo pitanje, ali i da treba razmišljati o ljudima koji žive na KiM.

Ocjenjuje da je Srbija ucinila mnogo ustupaka i učinila mnogo da zaštiti Srbe i navodi da je uvijek bila spremna za dijalog.

"Mnogo je lakše nekom ko je neodgovoran da kaže - nećemo više ništa. Izvinite, ne živite vi tamo. Jedino što ne znamo kako će izgledati taj dijalog ako Haradinaj pobedi na izborima i bude premijer. U ovom trenutku je teško dati odgovor na to pitanje", rekao je ministar.

Upitan da li Beograd od Brisela može da traži da eksplicitnije osudi priče o "velikoj Albaniji", Stefanović kaže da mi to i radimo.

"Jer ne verujemo da je to predizborna retorika. Kad tako nešto kažu i Haradinaj, i Tači i Rama vi vidite da to nije eksces, to je kontinuitet politike koja zagovara stvaranje velike Albanije i koja faktički vremenom pokušava da to uvede kao nešto što je potpuno prirodno da se čuje svakog dana", objašnjava ministar.

On ističe i da Srbija oštro na to reaguje, i pokušava da se njen glas čuje i na istoku, i na zapadu i veoma jasno prenosi upozorenje i strah da će to izazvati ozbiljnu regionalnu nestabilnost.

"Svako ko danas ne obrati pažnju na to preuzima deo odgovornosti za nešto što sutra može da se dogodi", upozorava Stefanović.

Povodom njegove nedavne posjete Rusiji, gdje se sastao sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Rusije Nikolajem Patruševom, i učešću u Tveru na bezbednosnoj konferenciji Stefanović kaže da je saradnja sa Rusijom u interesu Srbije.

"Niko ne može da nam kaže da ne sarađujemo s Rusijom ako je to u interesu Srbije, a verujem da jeste", ocjenjuje Stefanović po povratku iz Moskve gdje je potpisao sporazum o saradnji izmedu MUP-a i Federalne službe zaštite Rusije.

Objašnjava da taj sporazum podrazumeva razmjenu znanja, obuka, stručnjaka što je Srbiji posebno važno jer savremeni izazovi terorizma, organizovanog kriminala su nešto na čemu moramo da se radi svakodnevno.

Na pitanje da li ćemo dobiti prekor Zapada i što širimo saradnju sa Rusijom u sferi bezbjednosti Stefanović kaže da želimo da saradujemo sa svima, jer nema stabilnosti bez swsiroke saradnje.

"Srbija ide ka EU, ali ne može niko da nam ograniči sa kim ćemo saradivati", poručio je Stefanović.

Kada je u pitanju kupovina oružja Stefanović napominje da je premijer bio veoma jasan i rekao da njemu niko nikad nije ni pomišljao da kaže da ne može sa nekim da sarađuje ili da kupuje oružje i da mi to naravno ne bismo tolerisali.

"Sarađujemo sa onima sa kojima imamo strateški interes i gde možemo da obezbedimo ono što je najbolje po naše građane, kao i najbolje uslove za nabavku naoružanja. Mi to naoružanje ne kupujemo da bismo ugrozili bilo koga. Srbija je vojno neutralna ali moramo da štitimo svoj narod, neutralnost i teritoriju", istakao je on.

Naglasio je i da Rusko-srpski humanitarni centar ljudi pamte po najuspješnijim akcijama zaštite našeg stanovništva od požara i poplava.

"Ima ukupno 14 zaposlenih. Taj centar je otvoren, ne ugrožava bilo koga. Što se tiče statusa, o tome će biti razgovora na najvišem nivou kao i do sada i tek kada ti razgovori budu okončani, kada budemo doneli neku odluku kojom ne ugrožavamo vitalne interese Srbije i bilo koje druge interese onda ćemo saopštiti javnosti kako smo odlučili", naglašava Stefanović.

Na pitanje da li se ozbiljno shvataju prijetnje o jačanju radikalnog islamizma na KiM kaže da Srbija nekoliko godina ima stalna tela koja se sastoje od pripadnika policije, tužilaštva, BIA, vojske koji svakodnevno zasedaju, prikupljaju informacije sa terena i na osnovu toga donose odluke o reagovanju kako bi osigurali bezbjednost Srbije.

"Oni to rade na tako dobar način da niko od građana Srbije to i ne oseća. Postoji zabrinutost zbog dešavanja na KiM. Meni se cini da ne postoji spremnost prištinskih vlasti da se sa tim ozbiljno obračunaju", ocenio je Stefanović.

Upitan kakva je situacija na jugu Srbije gdje se obilježavala godišnjica ubistva kapetana Lešija, ministar kaže da Srbija drži pod kontrolom sve bezbjednosne aspekte situacije na jugu centralnog dela Srbije,

"Uvek zabrinjava svaka eskalacija, svaki vid glorifikacije terorista i prema tome se odnosimo uvek vrlo oprezno da ne bismo prouzrokovali više štete nego koristi", kaže ministar dodajući da je lako reći bilo kakvu tešku reč, ali šta je time dobro urađeno za Srbiju.

"Nećemo dozvoliti da neko nešto postiže nasiljem i svako ko bude tako nešto bude pokušao bilo gde u Srbiji imaće žestok odgovor države. Sacuvaćemo mir po svaku cenu", ističe Stefanović.

Povodom savetnika naše ambasade u Skoplju Gorana Živaljevića Stefanović ocjenjuje da je on samo radio na tome da ima što više informacija šta se dešava i da li se tamo nalaze neki građani Srbije, da ne bi bili zloupotrebljeni.

"Koliko vidim, on nije uradio ništa loše, ne vidim razlog da se od toga pravi prevelika buka" rekao je i dodao da nekome možda odgovara da se potisnu neke druge informacije o projektima i planovima koji su pominjani vezano za Makedoniju.

"Zaev je najavio promenu politike Makedonije vezano za prijem Kosova u Unesko, i videćemo kako će to ići pa ćemo u odnosu na to da se opredeljujemo", kaže Stefanović.

Povodom najava da će Bratislav Gašić biti novi šef BIA, Stefanović kaže da je on posvećen covek koji izuzetno voli ovu zemlju, i da je siguran da će BIA dobiti rukovodioca koji će razumjeti i sve probleme ljudi u bezbjednosnom sektoru, ali i koji razumije koliko je važno da se naporno radi da se očuva bezbjednost Srbije.