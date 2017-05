Stefanović: Neću biti mandatar

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović izjavio je danas da on sigurno neće biti mandatar za sastav nove vlade, da izabrani predsjednik Aleksandar Vučić još nije donio odluku ko će to biti, ali da je uvjeren da će to biti osoba koja će na najbolji način voditi vladu.

Kaže i da će mu biti čast ako bude opet predložen za ministra unutrašnjih poslova.

"Videćemo ko će biti mandatar, to je odluka koju će doneti Aleksandar Vučić. Ako mu verujemo da donosi dobre odluke, onda verujem da će i ova odluka biti doneta na bazi toga što će dobro promisliti o svim aspektima. Vučić tu odluku još nije doneo", rekao je Stefanović za Sputnjik.

Upitan o tome oko kojih imena Vučić ima dilemu kad je u pitanju budući premijer, Stefanović kaže da je siguran da razmišlja o nekoliko imena.

"Pažljivo meri sve prednosti i mane svakog od tih ljudi iz Vlade koja bude formirana. Na kraju krajeva, kao predsednik ima obavezu i dužnost da prati i kontroliše rad Vlade. Uveren sam da će osoba za koju se bude opredelio biti osoba koja će na najbolji nacin voditi Vladu Srbije", istakao je Stefanović.

Na pitanje koliko će budući premijer moći da bude samostalan Stefanović navodi da se ljudi iz opozicije valjda sjećaju kada su neki drugi vodili Vladu iz Demokratske stranke koliko su oni bili nesamostalni, koliko su ministri bili nesamostalni.

"Neki su zavisili od toga koliko će novca tajkuni da im daju te nedelje, neki su zavisili od Šarića, koliko će da investira od narkotrafikinga u našu zemlju, koliko će biti uspešna njihova ministarstva, a na kraju su napravili samo veliki minus za Srbiju, izgubili 400.000 radnih mesta", dodaje Stefanović i ističe da za razliku od njih Vučić ne razmišlja o "podjeli plena".

"Vlada će svakako raditi kao tim i ako taj tim bude sastavljen od ljudi koji budu znali da rade svoj posao onako kako je radila Vlada pod Aleksandrom Vucićem, onda nema bojazni. Premijer treba da bude neko ko će imati podršku i poverenje Vucića, a tako će sigurno i biti", ocjenio je Stefanović.

On je uvjeren i da će vlada nastaviti sa dobrim radom, da će pratiti Vučićevu vladu, iako to neće biti lako ako se ima u vidu tempo, dinamika, marljivost, ogroman broj rezultata koji su postignuti, ali kaže da će zato podrška Vucića i vođtvo kao izabranog predsjednika biti od ogromnog značaja.

Stefanović kaže i da će mu biti velika čast ako bude ponovo predložen za ministra unutrašnjih poslova i da ponovo služi u najvećem ministarstvu po broju ljudi i po teretu koji nose na leđima.