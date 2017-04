Stefanović: Nema razloga da Haradinaj ne bude izručen Srbiji

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović rekao je danas da je Srbija dostavila nadležnom Apelacionom sudu u Kolmaru apsolutno svaki dokaz o optužbama protiv Ramuša Haradinaja za ratne zločine nad Srbima i da ne vidi razlog da Haradinaj ne bude izručen Srbiji.

Upitan o izjavi portparolke francuskog suda Sandre di Rosa da odluka o zahtjevu Srbije o izručenju Haradinaja neće biti donijeta na sutrašnjem ročištu, već najverovatnije ponovo odložena, Stefanović je za televiziju Pink izjavio da je ministarstvo pravde Srbije dostavilo sve potrebne informacije i sve što je francuski sud tražio od Srbije da bi se izjasnio o optužbama protiv Haradinaja.

"Dostavili smo dokaze za koje mi mislimo da su veoma čvrsti. Ne vidimo razlog da Haradinaj ne bude izručen Srbiji, ali to nije u našim rukama to je u rukama francuskog suda. Narednih dana ćemo imati informaciju šta je to što sud dodatno traži, ako nešto traži", naveo je on.

Stefanović je podsjetio da optužbe Srbije protiv Haradinaja nisu političke priride, već su to optužbe za užasne ratne zločine nad Srbima.

Istražno veće Apelacionog suda u Kolmaru koje odlučuje o zahtjevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja sutra najvjerovatnije neće donijeti odluku o zahtjevu, već će je odložiti za neko naredno ročište, rečeno je Tanjugu u tom francuskom sudu.

Na sjednici suda koja je zakazana za četvrtak u 13 sati, biće razmatrani eventualni odgovori srpskog Ministarstva pravde na pitanja suda, precizirala je u izjavi za Tanjug portparol suda Sandra di Rosa.

Upitana šta može da se očekuje na sutrašnjem zasjedanju, ona je navela da će istražno vijeće vjerovatno odložiti odluku radi razmatranja za neko naredno ročište.

Ministarstvo pravde Srbije je prije desetak dana proslijedilo francuskom sudu odgovore na dodatna pitanja, koje je dalo srpsko Tužilaštvo za ratne zločine koje vodi istragu protiv Haradinaja zbog sumnje da je počinio ratne zločine na Kosovu i Metohiji.