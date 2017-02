Stefanović: Vučić dao Nikoliću korektnu ponudu i preko toga neće ići

BEOGRAD - Potpredsjednik SNS-a Nebojša Stefanović izjavio je, u vezi sa predsjedničkim izborima u Srbiji, da je premijer Aleksandar Vučić dao korektnu ponudu Tomislavu Nikoliću i da preko toga neće ići.

"Vučić nije trgovac, on neće da trguje, hoće da razgovara. Nikakve trgovine mu ne padaju na pamet. Ponudio je nešto što je veoma korektno, preko toga ništa", rekao je Stefanović za TV Prva.

Stefanović je naveo da je razgovarao sa Vučićem nakon vijesti da aktuelni predsjednik Srbije Tomislav Nikolić planira da se ponovo kandiduje na ovu funkciju, istakavši da Vučiću "ne pada sve ovo lako, naravno, ali nastaviće da radi u interesu Srbije".

On je rekao da će Vučić nastaviti da se bavi poslom premijera i da se neće oglašavati kao predsjednik SNS-a ovih dana.

Stefanović je istakao da je za sutra u 17.30 časova zakazana sjednica Glavnog odbora stranke, na kojoj će biti izabran kandidat SNS-a za predsjednika Srbije.

"Iz raspoloženja ljudi - to će biti Vučić. Iako znam da mu nije do sednica i stranačke politike, zamolio sam ga da dođe. Verujem da on mora da čuje ono što hoće da mu kažu, a i očekujemo da nam se obrati kandidat kojeg ćemo izabrati. Neka se pojavi kad god želi, mi ćemo ga čekati", poručio je Stefanović.