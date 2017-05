Stefanović: Zabrinjavajuće ćutanje Evrope

BEOGRAD - Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da su prijetnje Ramuša Haradinaja upućene premijeru Srbije Aleksandru Vučiću zabrinjavajuće, ali da još više brine ćutanje Evrope.

"Suštinsko pitanje nije samo pitanje ponašanja Albanaca, Rame, Tačija, Haradinaja ili nekog sljedećeg, radi se o tome kako to da postoje dupli standardi. Zamislite da je to rekao bilo ko od ljudi koji predstavljaju Srbiju ili političara u Srbiji...A dešavalo se da su neki političari i u opoziciji davali malo oštrije izjave, pa ste imali veoma oštre reakcije Evrope da to ugrožava stabilnost u regionu, ne vodi ka pomirenju", rekao je Stefanović,

On je gostujući na TV Pink naglasio da se izjave Haradinaja, čoveka koji je optuzen za ozbiljne ratne zločine, ne mogu shvatiti drugačije nego kao poziv na ozbiljno ugrožavanje bezbjednosti premijera i pokušaj da se zastraši Srbija, što, poručio je, nikada nikome neće poći za rukom.

"Mi ćemo se boriti, apsolutno i povećeno za naše nacionalne interese... Ne želimo da dopustimo da bilo kakav nasilnik, ubica, može sebi da dozvoli da smatra da će Srbiju da skloni sa puta ostvarenja onog što je interes naroda", rekao je Stefanović.

Prema njegovim riječima, posao vlasti je da zaštiti Srbe na KiM i da brine o regionalnoj stabilnosti, što ona i radi.

Stefanović je rekao da zabrinjava ćutanje Evrope, te da želi da razgovara sa svima koji iz Evrope budu dolazili u Beorgad i sa ambasadorima i da ih pita zašto nema reakcije.

"Zašto izostaje reakcija kada neko na ovako brutalan način ugrožava regionalnu stabilnost, upućuje direktne pretnje. Šta je potrebno da bi oni nešto rekli", upitao je Stefanović.