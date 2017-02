Štir: Hrvatska snažno podržava neovisnost Kosova

ZAGREB - Hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Davor Ivo Štir nakon sastanka s kosovskim šefom diplomacije Enverom Hodžajem u ponedjeljak izjavio je da Hrvatska snažno podržava nezavisnost i integritet Kosova i kroz evropsko partnerstvo želi da doprinese jačanju kosovskih institucija te pomogne u sprovođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

"Hrvatska snažno podržava neovisnost i integritet Kosova", rekao je Štir na konferenciji za novinare i naglasio da dva ministarstva razvijaju odličnu suradnju.

"S Kosovom imamo i sporazum o europskom partnerstvu i u tom okviru želimo zajedno s poljskim i njemačkim stručnjacima nastaviti suradnju na podršci kosovskim institucijama i provedbi Sporazuma o stabilnosti i pridruživanju", rekao Štir, prenosi Hina.

Podrška dijalogu Kosova i Srbije

Takođe je podsjetio da je tokom hrvatskog predsjedavanja Američko-jadranskom poveljom usvojena deklaracija koja predstavlja važan korak prema uključivanju Kosova kao punopravnog člana te inicijative.

U kontekstu snaženja stabilnosti u regionu Štir je dao punu podršku dijalogu između Kosova i Srbije.

Šef hrvatske diplomatije najavio je i intenziviranje saradnje u oblasti privrede.

"Za ožujak (mart) je predviđeno potpisivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i ugovora o carinskoj suradnji", rekao je Štir.

Hodžaj je zahvalio Hrvatskoj na ulozi koju je imala u "sticanju slobode i nezavisnosti Kosova" te dodao da kosovska strana želi "odlične političke odnose" popratiti "izvrsnim privrednim odnosima".

"Zahvalni smo Hrvatskoj na podršci u evropskim institucijama. Uz jačanje odlučnih političkih odnosa želimo ići još dalje, na stvaranje izvrsnih privrednih odnosa", rekao je Hodžaj, izrazivši nadu u skoro održavanje privrednog foruma.

Govoreći o stanju na sjeveru Kosova, tj. osnivanju zajednica srpskih opština, rekao je da Priština to pitanje želi da riješi, ali zabrinjava "nesudjelovanje srpskih predstavnika".

"Želimo da se to pitanje riješi, ali izostanak srpskih predstavnika pokazuje da Beograd nema političku volju za to", rekao je šef kosovske diplomacije.

"Osnivanje takve zajednice mora se sprovesti na temelju propisa i Ustava Kosova, bez ijednog elementa odstupanja, bilo čega što bi bilo zvan onoga što je predviđeno sporazumom iz Brisela i Ahtisarijevim planom", naglasio je Hodžaj.

'Hrvatska i Albanija za stabilizaciju regiona'

"Nema govora da bi zajednica srpskih opština imala bilo kakva izvršna ovlaštenja. Želimo integrisati srpsku zajednicu u skladu s Ahtisarijevim planom i Ustavom Kosova", kazao je Hodžaj i dodao da se nada povratku srpskih predstavnika u parlament.

Takođe je poručio da je neprihvatljivo "osnivanje zajednice srpskih opština koja bi služila kao produžena ruke Srbije".

Povodom nedavnog pisma albanskih i hrvatskih ministara obrane glavnom sekretaru NATO-a u kojem je izražena zabrinutost za sigurnost i stabilnost na Kosovu Hodžaj je rekao da Kosovo gleda na Hrvatsku i Albaniju kao na zemlje koje imaju ulogu u stabilizaciji regiona.

On je spomenuo i osnivanje kosovskih oružanih snaga i rekao da to mora da bude proces međunarodne zajednice, koja se na to obavezala.

"Ovdje je riječ o kompletiranju samog Ahtisarijevog plana zaokruživanja kosovskog suvereniteta", rekao je Hodžaj.