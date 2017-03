Tači: Ne odustajemo od izmjene zakona o vojsci Kosova

BERLIN - Kosovski predsjednik Hašim Tači tvrdi da Priština neće odustati od procedure izmjene zakona o transformaciji vojske, uprkos protivljenju međunarodne zajednice, NATO i Beogrda i dodao da o tome, kako je rekao, nikada neće pregovarati sa Beogradom.

Tači je za Radio Slobodnu Evropu rekao da Bezbjednosne snage Kosova ne predstavljaju rizik po Balkan, već da Balkanu prijeti opasnost od „ruskih vojnih baza u Srbiji, od ruskih MIG-ova i ruskih manevara u Srbiji“.

Tači tvrdi i da je Nacrt zakona, koji je proslijedio predsjedniku i predsjedništvu Skupštine Kosova u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonima koji su, kako je rekao, pisani i usvojeni u dogovoru sa međunarodnom zajednicom.

"Ja sam i danas razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a kome sam jasno naglasio vrijednosti, okvir i buduću viziju Bezbjedonosnih snaga za transformaciju iz jedne civilne u oružane snage za Republiku Kosova", rekao je Tači uvjeren da će, kako kaže, ove snage još više pomoći ojačavanju multietničnosti, te da će biti na "usluzi svim građanima i čuvaće integritet i suverenitet Republike Kosova".

Zahvalio je NATO-u što se jasno izjasnio da su institucije Kosova one koje odlučuju o budućnosti Bezbjednosnih snaga Kosova.

"Ali isto tako želim da potenciram da je ovaj angažman u potpunosti koordinisan i ima potpuni politički koncenzus na Kosovu, i potpuno je transparentan sa međunarodnom zajednicom", rekao je kosovski predsjednik.

Nije, kaže, u pitanju jednostrano djelovanje.

"Ali ako neka zemlja misli da ovo treba da se koordiniše sa Srbijom, tako nešto neće da se desi", naveo je Tači.

Beograd, smatra Tači, ne može da odluči o Kosovu.

"Kosovo ima svoje legitimne institucije, suverena je i nezavisna zemlja i to sam u utorak prenio premijeru Srbije, Vučiću, od koga sam zatražio da izvrši pritisak na srpske predstavnike da se vrate u kosovske institucije, kako bi došli do ustavnih promjena o Bezbednosnim snagama. Oni su u odgovoru oklevali, tako da povratka nazad nema, Bezbjednosne snage moraju da se transformišu u Vojsku Kosova", rekao je.

Na konstataciju da su NATO i SAD najavili preispitivanje svojih daljih angažmana, u slučaju da dođe do ovih zakonskih promjena i na pitanje da li je to rizik za Kosovo, Tači kaže da je ovaj proces u potpunosti transparentan, te da se on sastao sa svim međunarodnim predstavnicima, a sa nekima je, kaže, razgovarao i telefonom.

"Balkan nije pod rizikom od uloge i funkcije Bezbjednosnih snaga koje su u potpunosti u skladu sa evroatlanskim okvirom i njihovim vrjednostima. Zapadni Balkan je u opasnosti od ruskih vojnih baza u Srbiji, od ruskih MIG-ova u Srbiji, i ruskih vojnih manevara u Srbiji", naveo je Tači.

Tvrdi da su Bezbjednosne snage Kosova sa evroatlantskom vizijom i imaju ulogu mira i stabilnosti u regionu, i ni pod kojim okolnostima ne mogu ugroziti evroatlantske vrijednosti.

Kosovski predsjednik je, odgovarajući na pitanje da li će transformacija Bezbjednosnih snaga u oružane moći da se desi bez podrške NATO-a, rekao da vjeruje da će ovaj proces biti u potpunosti uspješan.

"Vlada već danas ima nacrt zakona i ne bi trebalo da gubi vrijeme da izda svoje mišljenje na taj nacrt. Potom je sve u rukama predstavnika naroda Kosova, poslanika Skupštine Republike Kosova", kazao je Tači.

Kosovo, prema njegovim riječima, ne može da postane dio NATO-a bez osnivanja vojske.

"Čekali smo tri godine na srpske poslanike i oni su se izjasnili jasno da nikada neće glasati za formiranje Vojske Kosova, jer su pod uticajem Beograda. Sada smo prinuđeni da nastavimo sa planom B, izmjenom zakona, što je u potpunosti u skladu sa Ustavom Kosova", kaže Tači.

Generalni sekretar NATO-a, Jens Stoltenberg, prenio je kosovskim rukovodiocima "ozbiljnu zabrinutost" NATO saveznika o posljednjim prijedlozima kosovskih vlasti, saopšteno je u NATO-u. I ambasada SAD u Prištini je izrazila zabrinutost zbog najave Kosova o promjeni mandata Bezbednosnih snaga Kosova bez ustavnih amandmana.

I Sjedinjene Američke Države zabrinute su zbog najavljene kosovske namjere da bez ustavnog amandmana promjene mandat Kosovskim bezbjednosnim snagama, saopšteno je ranije danas iz američke ambasade na Kosovu.

Iz američke ambasade su poručili da podržavaju postepenu, transparentnu transformaciju KBS-a u multietničku snagu, u skladu sa NATO standardima.

"Međutim, ova transformacija treba da se uradi u skladu sa Ustavom Kosova i kroz jedan sveobuhvatan i predstavnički politički proces koji odražava kosovsku multietničku demokratiju," navedeno je u istom saopštenju.

Predstavnici Srba na Kosovu najavili su da će upotrjebiti sve pravne i političke mehanizme da bi se suprodstavili ideji o transformaciji Kosovskih bezbjednosnih snaga u vojsku Kosova, izjavio je danas predsjednik Srpske liste Slavko Simić.

Simić je u izjavi za Tanjug naveo da predstavnici Srpske liste imaju političke, institucionalne i pravne mehanizme na raspolaganju i da će ih upotrebiti kako bi se suprostavili namjeri da se mimo zakona formira kosovska vojska.