Tači: Sramota me je zbog događaja iz marta 2004.

ČAGLAVICA - Kosovski predsednik Hašim Tači tvrdi da ga je sramota zbog događaja iz marta 2004, da su ti događaji bili nepotrebni i da su osramotili Kosovo.

"Tada, 2004. godine, se desilo ono što je najmanje trebalo da se desi Kosovu. Desilo se nešto što je dovelo do toga da se Kosovo osramoti. Desilo se ugrožavanje crkava, paljenje nekoliko njih, spaljeno je nekoliko kuća. Za to je, mene lično, ako me pitate, i tada i danas sramota zbog tih akcija", rekao je Tači.

Tači je u razgovoru sa predstavnicima srpskih medija u četvrtak u Čaglavici, istakao da su martovsko nasilje tada sproveli pojedinci i da će biti kažnjeni.

"Ko god je to počinio biće kažnjen. Nije u tradiciji Albanaca da ugroze kulturno-istorijske spomenike, da ugroze imovinu, da popale kuće, da ugroze djecu, žene i starije osobe. Uvijek će takva djela biti kažnjiva. Stvarno ne želim da se ikada više u ovo ponovi," kazao je Tači, prenijela je RTK.

Obećao je da će, kako je rekao, institucije raditi na tome da se takvo nasilje više nikada ne desi.