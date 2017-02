Tači: Srbi i Albanci moraju da grade mostove, a ne zidove

PRIŠTINA - Predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači izjavio je da Srbi i Albanci moraju da grade mostove, a ne zidove.

"Zid na mostu u Mitrovici, koji razdvaja, je srušen. Slažem se sa Federikom Mogerni, mi moramo graditi mostove, a ne zidove. Dijalog djeluje", napisao je Tači na svom Twitter nalogu.

The divisive wall by the bridge in Mitrovica is now down. Agree w/ @FedericaMog, we must work to build bridges, not walls. Dialogue works!