Titova unuka: Da je deda živ, sam bi skinuo ploču sa trga

Saša Broz, unuka nekadašnjeg predsjednika bivše zajedničke države SFRJ Josip Broza Tita, poručila je da bi njen deda, da je živ i kada bi vidio sve ovo što se dešava u vezi sa preimenovanjem trga u Zagrebu koji nosi njegovo ime, sam uklonio ploču.

Saša Broz je na svojoj Fejsbuk stranici građanima poručila da se izvinjava zbog, kako je navela, medijskog terora koji svi zajedno trpe radi najvažnije sporedne stvari na svijetu - a nije fudbal.

Nakon što je popustio pritisku desnice, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio je da će na prvoj sednici Gradske skupštine predložiti da se Trg maršala Tita preimenuje u Trg Republike Hrvatske.

Njegova najava uzburkala je hrvatsku političku scenu, a na novonastalu situaciju reagovala je i unuka Josipa Broza Tita, Saša Broz.

Ona je navela da joj je izuzetno žao što se hrvatska metropola bavi ovakvim stvarima, a zanemaruje kvalitet života svojih građana.

"Kao prvo, dragi prijatelji, želim svima da se izvinim jer se oni koje smo birali ne bave vama/nama nego čovjekom koji je mrtav 37 godina. Iskreno mi je žao što je očito kvalitet života u metropoli manje bitna od imena jednog trga. Voljela bi vas utješiti i reći ''ajd fala Bogu skinuli ga'' i ta će tema biti stavljena ad acta….Izvinjavam se ponovo jer znam da neće. Nažalost. Lobotomiju ljudima ne možeš napraviti zabranama, seljakanjem kipića i trgića jer vidi vraga i žutog i crnog i crvenog i zelenog…", navela je.

Brozova unuka je istakla da ljudi znaju kako se taj trg zove i zašto.

"Oni nostalgični mogu put pod noge pa prošetati po nekom od bratskih trgova i ulica u susjedstvu ili otići dalje do Kipra, još dalje do Moskve ili puno dalje do Indije. Tito je otišao u istoriju ?!? Ouuuu jeeeeaaa odavno još debelo za svog života i tamo će ostati siguran od kipića i trgića", navela je takođe.

Uvjerava da je njen deda živ i da vidi "Rvacku" danas sam bi, kaže, skinuo ploču sa njegovim imenom sa trga i to - odavno.

"Na kraju izvinjavam se i radi neviđenog medijskog terora koji svi zajedno trpimo radi najvažnije sporedne stvari na svijetu - a nije fudbal. A sad …..ajmo da radimo!!!!", napisala je Saša Broz na Fejsbuk profilu.