Tražilac azila napao ženu u Zagrebu

ZAGREB - Uzvici zapomaganja u nedjelju ujutro nešto poslije 8 sati uznemirili su stanare zgrade u zagrebačkom naselju Dugave, a kasnije i čitavu ulicu gdje je, kako tvrde svjedoci, 27-godišnjak uz prijetnju skalpelom bludničio nad 40-godišnjom ženom, piše Jutarnji.

Zahvaljujući brzoj reakciji komšija koji su odmah pozvali policiju mladić iz Avganistana uhvaćen je u obližnjoj Gomboševoj ulici.

"Kroz san sam čula da netko vrišti u stubištu, nakon čega su se vapaji u pola bijela dana preselili ispred zgrade. Koštunjavi mladić, u maskirnim hlačama i s nečim u ruci, vukao je za kosu puno jaču i višu ženu. Prvo sam pomislila da su to ljubavne nesuglasice, no odmah smo zvali policiju. Susjedi su vikali: ‘Pusti je! Pusti!’ a kad je napasnik vidio da se ulica uznemirila, počeo je trčati, a za njim i jedan susjed.

Žrtva je sjela na pod i počela plakati. Tresla se ko šiba. Bila je izvan sebe. Vrat joj je od gušenja bio crven, a odjeća prljava od zida na koji ju je pritiskao. Dali smo joj Normabele, a kad je došla Hitna dobila je injekciju za smirenje", prepričao je svjedok nemilog događaja.

Pratio je od stanice

Napadnuta žena inače u toj zgradi ne stanuje nego je tog jutra tamo nosila sestri neke namirnice. Pretpostavlja da ju je nasilnik pratio od autobusne stanice.

Mladića je uočila na ulaznim vratima. Kad ih je otključala on je rekao da ide kod prijatelja i ušao za njom. Išao je za njom po stepenicama, a kad su došli na sprat na kojem stanuje njena sestra, nije mu htjela dati do znanja u koji stan ide pa ga je pitala gdje mu živi prijatelj. Rekao joj je da živi 'gore' pa je ona čekala da on prvi ode, ali on je i dalje tamo stajao.

Gurnuo joj šaku u usta da je utiša

Zbog toga je krenula prema prizemlju, a on opet za njom. Kada je došla do ruba stepenica koje vode u podrum zgrade 27-godišnjak ju je primio za vrat i pokušavao vući dole. Ona je počela vikati, a on joj je gurnuo šaku u usta da je utiša te prijetio skalpelom. Uspjela je nekako otrčati do ulaznih vrata zgrade ali nasilje se nastavilo i vani. Vukao ju je za kosu i šamarao.

Policija je uhapsila 27-godišnjaka, a odluku o tome hoće li na kraju završiti iza rešetaka remetinečkog zatvora trebao bi donijeti sudija istrage Županijskog suda u Zagrebu. Riječ je o tražiocu azila koji je iz Avganistana prije 4 mjeseca došao u Hrvatsku.

(NN/jutarnji.hr)