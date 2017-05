U Beogradu odata pošta Srbima ubijenim u Zapadnoj Slavoniji

Beograd - U Crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je služen parastos povodom 22 godine od srpskog stradanja u Zapadnoj Slavoniji u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Bljesak", nakon čega su u Tašmajdanskom parku položeni vijenci na spomenik Srbima stradalim u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije.

Predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac, govoreći o događajima od prije 22 godine, napomenuo je da je Zapadna Slavonija bila sa tri strane okružena hrvatskim snagama, te da je jedina odstupnica ka Republici Srpskoj bio most na Savi koji je predstavljao most spasa.



"Pošto su Hrvati ostavili tu odstupnicu, ljudi su bježali pješke, kamionima, traktorima. Prije toga su pripadnici Unprofora već bili upozoreni i oni su se sklonili, a ostavili su Srbe na milost i nemilost", rekao je Štrbac novinarima.



On je dodao da su hrvatske snage bombardovale srpsku kolonu dok se povlačila ka mostu spasa, pa čak i kada je prešla i u Republiku Srpsku.



"Gazili su ranjenike tenkovima, ubijali su ljude noževima. Bio je to pravi masakr", rekao je Štrbac i istakao da za ove zločine do sada niko nije odgovarao.



Štrbac je dodao da je bilo nekih pokušaja 2006, 2008, 2011. i 2012. godine, ali da su ti slučajevi odbačeni ili se još nalaze u predistražnoj fazi.



"U posljednjih godinu dana počeo je glavni pretres, ali protiv Srba. Proces, koji je neposredno u vezi sa akcijom žBljesakž, vodi se protiv tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Krajine Milana Martića i komandanta Srpske vojske Krajine Milana Čeleketića zato što su, prema optužnici, nakon akcije žBljesakž naredili granatiranje tri grada", naveo je Štrbac.



On je dodao da je glavni pretres u tom slučaju u završnoj fazi, te da im se sudi u odsustvu jer je Martić već osuđen za granatiranje Zagreba na 35 godina pred Haškim tribunalom i izdržava kaznu u Estoniji, a Čeleketić se nalazi u Srbiji i ne može biti izručen.



"Imamo tu apsurdnu situaciju. Prema podacima iz optužnice, u Zagrebu je bilo sedam žrtava i 180 ranjenih, a u akciji žBljesakž imamo 283 ubijenih i nestalih Srba, oko 15.000 protjeranih, uništena srpska imanja i pravoslavne svetinje, a niko za to nije procesuiran", istakao je Štrbac.



Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta naglasio je da ni 22 godine od zločinačke akcije "Bljesak" ne postoji spremnost u Hrvatskoj da budu kažnjeni nalogodavci, počinioci zločina nad srpskim vojnicima i civilima, niti postoji spremnost da se priznaju srpske žrtve.



"Hrvatsko pravosuđe je i dalje etnički motivisano. U Hrvatskoj postoje dvostruki standardi u suđenjima za ratne zločine, mnogo stroži za Srbe nego za Hrvate. Hrvatske žrtve imaju sve počasti, njima se odaju priznanja, dok se srpske žrtve ignorišu", rekao je Linta.



On je pozvao Tužilaštvo Srbije za ratne zločine da konačno pokrene istrage protiv svih odgovornih u akciji "Bljesak", i ne samo u toj akciji, već i u drugim hrvatskim zločinačkim akcijama.



"Bez kažnjavanja počinilaca ratnih zločina, bez priznanja svih žrtava, nećemo nikada moći govoriti o bilo kakvom pomirenju, a kamoli o pomirenju između srpskog i hrvatskog naroda i generalno među svim narodima koji žive na prostoru bivše Jugoslavije", istakao je Linta.



Hrvatske vojne i policijske snage izvele su 1. i 2. maja 1995. godine u Zapadnoj Slavoniji, koja je tada bila pod zaštitom UN, akciju "Bljesak" u kojoj je za samo 36 časova ubijeno ili nestalo 283 Srba, od kojih 55 žena i 11 djece, te protjerano oko 15.000 Srba.