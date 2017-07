U Hrvatskoj od naredne godine povećanje boravišne takse

ZAGREB - Ministarstvo turizma Hrvatske pripremilo je novi prijedlog uredbe o utvrđivanju visine boravišne takse za narednu godinu, prema kome se najviši iznos te takse po osobi i noćenju u glavnoj sezoni povećava sa sedam kuna (0,94 evra) na osam kuna (1,08 evra).

Iz Vlade Hrvatske poručuju da se pri povećanju vodilo računa da visina ove takse bude konkurentna u odnosu na okruženje, kao i da je ta taksa i sa novim povećanjima i dalje najniža u odnosu konkurentske zemlje.

"Iznosi boravišne takse u hrvatskom turizmu nisu se mijenjali od 1999. godine", naveli su iz resornog hrvatskog ministarstva i dodali da je bilo prijedloga da najviši iznos ove takse u glavnoj sezoni bude 10 kuna (1,35 evra).

Iz Udruženja poslodavaca u hotelijerstvu, Hrvatske privredne komore, Hrvatskog udruženja poslodavaca i Kamping udruženja Hrvatske izrazili su protivljenje povećanju boravišne takse bez prethodno sprovedenih analiza.

U Italiji se raspon boravišne takse kreće od dva do sedam evra, u Španiji od 0,45 do 2,25 evra, a u Austriji od 0,15 do 2,18 evra, prenose hrvatski mediji.