U Hrvatskoj prvi krug lokalnih izbora 21. maja, a drugi 4. juna

ZAGREB - U atmosferi propasti najvećeg koncerna Agrokor i krize vlade zbog bezrezervne podrške premijera Andreja Plenkovića ministru finansija Zdravku Mariću, koji nije dobio povjerenje Sabora ali je, ipak, ostao na toj poziciji podijeljenim glasovima zastupnika i bure u najuticajnijoj vladajućoj HDZ, u Hrvatskoj će 21. maja biti održan prvi krug lokalnih izbora.

Drugi krug će uslijediti 4. juna.

U ovom trenutku je neizvjesno da li vladajuća HDZ, nakon izlaska iz vlasti Mosta nezavisnih lista, uopšte ima većinu u Saboru. Ne zna se ni kada će premijer Plenković Saboru predložiti izbor četvorice novih ministara od kojih će jedan biti i potpredsjednik vlade umjeto Mostovih ministara. Još manje se zna ko će oni biti i iz kojih stranaka, odnosno sa kim će Plenković dogovoriti novu parlamentarnu većinu.

Situacija je dodatno iskomlikovana jučerašnjim isključenjem bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića iz članstva HDZ jer se, kako prenose hrvatski mediji, opravdano strahuje da bi u toj stranci moglo doći do raslojavanja na one koji će ostati uz Plenkovića i one koji će se prikloniti radikalno desno orijentisanom Hasanbegoviću.

Pred političkim strankama, pokretima, grupama građana i nezavisnim kandidatima su dvije sedmice kampanje, a kandidati se nadmeću za gotovo 10.000 fotelja u tijelima lokalne i područne samouprave.

Vlada Hrvatske raspisala je nedavno izbore za opštinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Zagreba.

Hrvatska je podijeljena na 428 opština, 127 gradova, 20 županija i Grad Zagreb, koji ima status grada-županije, što je 576 jedinica lokalne samouprave.

Građani s pravom glasa 21. maja biraju 20 župana i 51 njihovog zamenika. Status grada-županije ima i glavni grad, koji će izabrati svog čelnog čoveka i dva zamenika.

Uz zagrebačkog, direktno se bira još 127 gradonačelnika, koji imaju 193 zamenika, odnosno 428 načelnika opština i njihovih 440 zamjenika.

U skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i statutima gradova, opština i županija, posebno se biraju i 63 zamjenika načelnika i gradonačelnika iz redova manjina, javile su agencije.

Kad su predstavnička tela vlasti u pitanju, za dve sedmice bira se 836 članova županijskih skupština, 2.266 članova gradskih i 5.152 člana opštinskih veća.

Sveukupno, popunjava se 9.579 lokalnih fotelja i za njih se, prema podacima Državnog izbornog poverenstva, takmici više od 47.000 kandidata.

Izborna kampanja traje zaključno do petka, 19. maja u ponoć, nakon čega nastupa izborna tišina.

Nadležna izborna komisija utvrdiće rezultate glasanja na biračkim mestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle, do 22. maja do 19 sati.